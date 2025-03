La gripe aviar en Estados Unidos encarece los huevos un 20% en marzo

Hasta el Congreso de los Estados Unidos ha llegado la polémica con el precio de los huevos. «Está fuera de control», mencionó Donald ... Trump, presidente estadounidense, sobre el fuerte encarecimiento en su país de este alimento de primera necesidad en el discurso sobre el estado de la Unión que pronunció el pasado 4 de marzo.

Aunque la principal causa de la subida del precio de los huevos sí hay que buscarla en Estados Unidos, el encarecimiento es un fenómeno global. Esta semana están alrededor de un 20% más caros que a finales de febrero en las tiendas de alimentación y las grandes superficies extremeñas. «Cuatro céntimos y pico por huevo, 50 céntimos la docena», calcula Eloy Ureña, responsable del sector avícola de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos).

Un incremento del precio que ha sorprendido a los consumidores y a los negocios que, como las pastelerías, tienen en los huevos una de sus materias primas. «Esperemos que sea algo puntual, los proveedores nos dicen que en un par de meses, cuando se recuperen las granjas y las gallinas que están comprando empiecen a poner con regularidad, los precios volverán a la normalidad», comenta María Santana, propietaria de panadería Hermanas Santana.

La cifra 50 céntimos de euros más cara está la docena de huevos; un incremento en el precio que se nota en toda España y que se debe, más allá de la gripe aviar, al aumento de costes de producción que tienen los ganaderos y al mayor consumo de este producto

Y es que la gripe aviar que asola Estados Unidos ha obligado a sacrificar a decenas de millones de gallinas ponedoras, lo que ha provocado un desabastecimiento de los comercios americanos y que ha tensionado a los productores españoles. «Nosotros no vendemos mucho al mercado estadounidense, pero sí a Europa y al final todo son vasos comunicantes», explica José Ramón González, secretario de ganadería de UPA (Unión de Pequeños Agricultores).

Además, la gripe aviar sí ha afectado a países a los que España exporta huevos. «Se han perdido entre doce y quince millones de gallinas ponedoras en la Unión Europea», cifra Ureña.

En definitiva, la menor oferta a nivel global tira de los precios hacia arriba. «Las cadenas de distribución también aprovechan estas situaciones de inestabilidad y tratan de hacer su agosto», critica González algunos encarecimientos que se detectan en los establecimientos de alimentación.

«En España estamos libres de la influenza aviar desde 2023» El Ministerio de Agricultura publicó el programa de vigilancia de la influenza de la aviar en el mes de enero, pero no se ha detectado ningún caso en nuestro país. «Se activó el protocolo de control por el brote que hubo en Portugal , pero al final no hubo ningún problema en nuestro país y estamos libres de la enfermedad desde el año 2023», aporta Eloy Ureña, responsable del sector avícola de COAG, la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Una situación que ha permitido mantener la producción en España y atender parte de la demanda internacional. «Se está exportando un 20% de los huevos», comenta Ureña.

Del control de la enfermedad dependerá que se frene antes o después la escalada de precios. «En Estados Unidos se han hecho las cosas muy mal; no ha habido control y unas granjas se han infectado a otras», remarca Ureña.

Una situación que hace que el sector no sea muy optimista. «Realmente no parece que vaya a ser corto, pero no sabemos el tiempo que puede durar», apostilla González.

Un 8% más de consumo

Más allá de la gripe aviar, en el encarecimiento de los huevos se han juntado otros factores. El primero es la subida de los costes de producción que notan los ganaderos: el pienso, la electricidad para las granjas y también los embalajes. «La luz está más cara y nos afecta el impuesto al plástico», detalla Ureña.

Otro de los aspectos que suma tensión a los precios es el crecimiento de la demanda. «En el año 2024 se aumentó el consumo de huevos en España un 8%», indica el responsable del sector avícola de COAG.

Por último, el sector defiende que una pequeña proporción del encarecimiento de los huevos en los últimos años se debe a las mejoras que se han efectuado en las explotaciones ganaderas relacionadas con el bienestar animal.

En este sentido el sector mira al futuro con cierta preocupación. Sobre todo a la prohibición de las jaulas. La Comisión Europea se ha pronunciado favorablemente sobre esta posibilidad y los ganaderos creen que supondrá un importante incremento en el precio de los huevos. «Hemos hecho estudios y una granja de 20.000 gallinas ponedoras tendría que reducir sus animales un 25% si se eliminaran las jaulas; además sería necesaria una inversión de 90.000 euros para adaptar sus instalaciones», aporta Ureña.