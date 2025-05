El Gobierno sugiere reintroducir el lobo en Monfragüe y la Junta se opone

Antonio J. Armero Cáceres Jueves, 29 de mayo 2025, 07:57 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura ha expresado su rechazo claro a la sugerencia del Gobierno central de reintroducir el lobo en Monfragüe como un modo de ayudar a reducir la superpoblación de ungulados que castiga el equilibrio ecológico del espacio natural más protegido de la comunidad autónoma, según adelantó este miércoles la cadena Cope. La medida la puso sobre la mesa el secretario de Estado de Medioambiente durante el consejo de la red de parques nacionales celebrado este martes en Madrid, al que acudió en representación extremeña el director general de Sostenibilidad. Germán Puebla explica a HOY que «Hugo Morán afirmó que es una medida necesaria, conveniente y obligada por la Unión Europea, mientras que nosotros entendemos que llevarla acabo generaría un problema muy importante, que sería peligroso porque pondría en riesgo la viabilidad de las explotaciones ganaderas de la zona«.

El responsable extremeño de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible asegura que el representante ministerial «fue taxativo». «Habló -relata Puebla- sobre la importancia de controlar la superpoblación de ungulados, en particular en los dos parques nacionales que más lo sufren, que son Cabañeros y Monfragüe, y sobre la necesidad de estudiar de modo riguroso cómo lograrlo. En una reflexión en voz alta, dijo que posiblemente había que pensar que no existe en estos parques un predador natural que tenga a raya estas poblaciones, y que al no existir, era difícil lograr poblaciones óptimas de venados y jabalíes que no dañen el ecosistema. En esa reflexión, insistió en que habría que plantearse la posibilidad de recuperar al predador natural. Ante esas palabras, le pregunté si se estaba refiriendo al lobo, y le pedí que me dijera claramente si sí o si no. Y sorpresivamente, o no, manifestó de manera inmediata que efectivamente, que lo decía de forma clara, que introducir el lobo en los parques nacionales era no solo una solución sino una necesidad, y también algo conveniente y obligado por la UE«.

«Una interpretación sui géneris»

La obligación a la que se refiere «es una interpretación 'sui géneris' de la obligación, efectivamente, que las instituciones tenemos de promover la recuperación de especies amenazadas«, contextualiza el director general extremeño, que entiende además que una medida así debe ser previamente estudiada de forma minuciosa y consensuada con los gobiernos autonómicos afectados, »algo que no ha ocurrido«, asegura. »Le dije al secretario de Estado que pondría su posición en conocimiento de las asociaciones ganaderas y de los agentes sociales de Monfragüe y su entorno, dado que se verían afectados en el caso de que la medida llegara a ponerse en práctica«.

La ministra Sara Aagsen defiende "la coexistencia sostenible" del lobo con los ganaderos

«Que el lobo vaya recuperando sus hábitats históricos de modo natural -concluye Puebla- es admisible, no se le pueden poner puertas al campo, pero debe hacerlo al ritmo que le marque la naturaleza, y carece de todo sentido la propuesta que Morán manifestó de modo claro y determinante. El lobo está proliferando en la Península Ibérica, incluso más rápidamente de lo que se podía pensar. Reintroducirlo como plantea el secretario de Estado generaría un problema grande a mucha gente que vive de sus explotaciones ganaderas. Es importante proteger a la especie, pero más aún lo es proteger a las personas«.

Sobre la mítica especie habló este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que defendió la "coexistencia sostenible" del lobo, así como "ayudar" a los ganaderos con "compensaciones" por parte del Gobierno y con medidas preventivas.

