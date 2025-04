El Gobierno regional y Vox cierran sin avances otra ronda de negociación de los Presupuestos

Las buenas palabras que había entre PP y Vox se acabaron con la ruptura del acuerdo de gobierno el pasado mes de julio. Ahora la ... política extremeña está en un escenario de cruce de declaraciones y desconfianza mutua entre dos partidos que parecen condenados a entenderse y que tienen su primera prueba en la negociación de los Presupuestos autonómicos de 2025.

Este lunes se celebró la segunda ronda de encuentros de la consejera de Hacienda, Elena Manzano, y su equipo con los grupos con representación parlamentaria. De esta nueva entrega ya se ha caído Unidas por Extremadura. Una baja esperada por lo ideológico, ya que difícilmente podría llegar a un acuerdo con el PP. Pero que deja el camino despejado a los dos únicos grupos que pueden facilitar la aprobación de las cuentas, Vox y PSOE.

El voto a favor de los cinco diputados de Vox, como ocurrió el pasado año, es suficiente para aprobar los Presupuestos de 2025. Pero tras la ruptura del acuerdo y el tenso debate del último pleno, en el que uno de sus diputados llamó a Guardiola «la okupa» de la Presidencia de la Junta, está claro que no será fácil para el PP. Este lunes tampoco se dieron avances significativos para la elaboración de una ley que ya tiene el tiempo en contra.

El presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea, Ángel Pelayo Gordillo, apuntó al término de la reunión de ayer que esperaba recibir el proyecto de ley para poder plantear sus objeciones o sus mejoras. Pero no fue así. «No se nos puede pedir que hagamos unas aportaciones a un presupuesto que desconocemos en absoluto», expuso.

«No puede haber ningún avance sobre algo que se desconoce», apuntó sobre el desarrollo de la negociación. Gordillo se limitó a mantener la postura que defiende desde el inicio de las conversaciones, que no aceptará unos Presupuestos pactados con el PSOE.

Vox no recibió el proyecto de ley ni parece que lo vaya a tener a corto plazo, según expuso la consejera de Hacienda. Elena Manzano pide que sea esta formación la que haga sus propuestas para que sean analizadas por el Gobierno regional.

Como explicó la consejera, el proceso de negociación sigue abierto y además están previstas reuniones con los agentes sociales y con el Consejo de Política Local para avanzar en el proyecto de ley, por lo que no considera adecuado adelantar una norma que todavía no está cerrada. «No me parece respetuoso», apuntó Elena Manzano. «Invierten la obligación que tienen de realizar sus aportaciones».

Estas palabras desvelan una cierta desconfianza, que quedó aún más patente cuando añadió que si entregasen el texto Vox podría decir que se ha elaborado sin sus propuestas. Y aseguró que ya en la primera reunión preguntó por las partidas concretas en materia de cooperación, subvenciones a los sindicatos e igualdad, tres cuestiones que el Gobierno regional no quiere recortar.

Buenos modos con el PSOE

Mientras que el Gobierno regional y Vox no quieren adelantar cuál será su jugada, con el PSOE todas las cartas están sobre la mesa. Los socialistas reclaman recuperar los impuestos de patrimonio, de matriculación de vehículos más contaminantes y de viviendas vacías. La consejera de Hacienda reiteró ayer que no habrá vuelta atrás en esas medidas. También plantea una reforma del IRPF que para el Ejecutivo autonómico está mal planteada, por lo que también se ha rechazado. Y reclama recuperar las bonificaciones en comedores y tasas de la ITV, pero tampoco esa idea ha tenido buena acogida.

En las políticas de ingresos no hay por tanto opción al acuerdo, aunque hay algún acercamiento en los gastos. Manzano se mostró a favor de implantar medidas en materia de vivienda, pero no las que quiere el PSOE. La consejera de Hacienda señaló que blindar por ley que ninguna persona tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca supondría en la región 760 euros al mes para rentas medias. Por tanto, todo lo que pasase de esa cifra debería ser sufragado por la Junta. «Que me digan cómo lo vamos a articular», apuntó la consejera.

En cuanto a las inversiones, la portavoz parlamentaria del PSOE, Piedad Álvarez, señaló que puede haber puntos en común en materia de infraestructuras, pero su partido considera «absolutamente insuficientes» los 20 millones de euros de fondos propios que ha comprometido la Junta para el proyecto de regadío de Tierra de Barros.

Con estos escasos avances, Álvarez afirmó tras la reunión que aprecia en el Gobierno regional «poca voluntad de llegar a acuerdos» sobre los Presupuestos. Pese a ello, mostró su disposición al acuerdo y pidió al PP que defina si quiere a Vox como socio prioritario a pesar de que no tiene propuestas o si se acerca al PSOE, ya que «somos los que más representamos a Extremadura».

En conclusión, por lo visto ayer queda poco margen de maniobra. El Gobierno regional no acepta la recuperación de impuestos como el de patrimonio, una línea roja para el PSOE. Pero tampoco hay acercamientos con Vox, sino más bien enredos por cuestiones de forma. La idea del Ejecutivo autonómico sigue siendo aprobar el proyecto de ley antes del 15 de octubre, tal como exige el Estatuto de Autonomía.