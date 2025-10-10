Gin tonic y litro de aceite, 8 €

Ángel Pacheco (Casar de Cáceres, 1966) tiene el ímpetu y el lenguaje claro, casi descarnado, de los hombres de campo, pero la formación de un ... universitario de ciudad. Se licenció en Derecho, pero con 18 años, ya tenía vacas propias y dejó claro en casa que la universidad, sí, pero el campo, también. Madruga, da de comer a sus vacas y se marcha a impartir conferencias por España, a pelear con ministros en Madrid y con consejeras en Extremadura, a realizar gestiones para las cinco entidades del sector agrario que preside.

Estas entidades son la cooperativa casareña Cooprado (65-70 millones de euros de facturación anuales y 800 socios tras fusionarse con las cooperativas de Malpartida de Plasencia, Zarza de Granadilla y Alagón del Río); la DOP Torta del Casar (seis queserías, 21 explotaciones, dos millones y medio de litros de leche de oveja, entre 350.000 y 400.000 kilos de torta este año, que rondará los 9-10 millones de facturación); las Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura (185 cooperativas, más de 1.700 millones de facturación en 2024, 35.000 socios, más de 3.500 empleados directos y, con los indirectos, el 8,3% de la población activa extremeña); Consejos Reguladores de Extremadura y Origen España.

El lunes pasado, tras viajar al navarro Valle del Roncal y fichar para Origen España a las DOP Aceite de Navarra (135 municipios y el AOVE producido más al norte de Europa) y Queso Roncal (tres millones de litros y 400.000 kilos de queso), regresó a Cáceres para estar presente en el acto que inauguraba la 31 Semana de la Torta del Casar: la 25 Cata Concurso.

El jurado, entre cuyos miembros estaban Celia La Fuente (Cope), Juan José Cerezo (Extremadura Extraordinaria), Julio Peña (panel de cata Casar y Acehúche) o Amelia Keane (Zaguán Tourist Accomodations-Hotel Casa Pizarro), decidió que la torta de la quesería Doña Francisca era la mejor.

La cata es interesante, pero no menos interés tiene la tertulia posterior. Ahí te enteras, por ejemplo, de que los precios de las novillas y los corderos están como nunca. Lo curioso es que, hace nada, cada español consumía al año alrededor de dos kilos y medio de cordero y hoy solo consume 900 gramos. Algo parecido sucede con la ternera: de alrededor de nueve kilos por persona ha bajado a menos de seis. Es la exportación la que tira del precio y de la venta del ganado.

En esa tertulia, Ángel Pacheco desgrana anécdotas y vierte razonamientos interesantes sobre temas variados. Por ejemplo, el aceite. En las ruedas de prensa le preguntan por qué es tan caro el aceite y su respuesta es una comparación que desarma: «¿Cuánto cuesta un gin tonic? Ocho euros. ¿Cuánto cuesta un litro de aceite de oliva virgen extra? Ocho euros. ¿Por qué solo protestamos por el precio del aceite?».

Ángel Pacheco recuerda una conferencia en Sevilla en la que le preguntaron qué opinaba sobre el ministro Garzón y sus palabras sobre la carne de ternera. Respondió: «Yo no opino de política porque no entiendo y el ministro debería hacer lo mismo y no opinar sobre lo que no entiende». Pregunté por la carne de vaca madurada, omnipresente en los restaurantes extremeños. ¿Ya maduran en Extremadura? Pues no, aquí se ceban desde hace años, pero se matan y maduran fuera. Otro caso de valor añadido que se esfuma.

Y así, entre tortas y palabras, la tertulia llegó al lugar favorito de Ángel Pacheco, el prestigio de la profesión: «Si te pasas todo el día diciendo que esto es una ruina, no vas a hacer atractivo el campo para los jóvenes». Los datos (vuelvan al segundo párrafo de este artículo) le dan la razón.