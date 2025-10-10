HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Amelia Keane, jurado de la 25 Cata Concurso Torta del Casar. JORGE REY
Un país que nunca se acaba

Gin tonic y litro de aceite, 8 €

La cata y la tertulia. Catando tortas del Casar se descubren curiosidades agroganaderas

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Ángel Pacheco (Casar de Cáceres, 1966) tiene el ímpetu y el lenguaje claro, casi descarnado, de los hombres de campo, pero la formación de un ... universitario de ciudad. Se licenció en Derecho, pero con 18 años, ya tenía vacas propias y dejó claro en casa que la universidad, sí, pero el campo, también. Madruga, da de comer a sus vacas y se marcha a impartir conferencias por España, a pelear con ministros en Madrid y con consejeras en Extremadura, a realizar gestiones para las cinco entidades del sector agrario que preside.

