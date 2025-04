El gasto sanitario destinado a los conciertos en la privada crece casi un 25% en una década

Extremadura se sitúa como una de las cinco comunidades del país en la que más ha crecido el gasto destinado a los conciertos sanitarios en ... el periodo comprendido entre 2010 y 2021, pasando de 66.839.000 a 83.258.000 euros. Un incremento de un 25% muy por detrás de la subida experimentada en Madrid o Baleares, por encima del 100%, pero muy alejada también de la reducción que se ha dado en la mayoría de las comunidades, en las que ese porcentaje presenta signo negativo. No obstante, a pesar del incremento producido, el porcentaje de gasto sanitario dedicado a conciertos en la región en 2021 es de un 4,2%, por debajo del 6,6% de media nacional.

En lo que no hay grandes diferencias entre las comunidades autónomas, según el informe que la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública ha lanzado este miércoles, es en el gasto por habitante en la Atención Especializada, donde se ha producido un aumento de forma generalizada en el conjunto del país. La media nacional es de un 34%, muy similar al 32% de Extremadura, donde se ha pasado de 863,63 euros por habitante en 2010 a 1.265,23 euros en 2021. Aunque Extremadura es de las pocas comunidades en las que el gasto sanitario en Atención Especializada, sin tener en cuenta la farmacia hospitalaria, que no para de crecer, no supera todavía el 50% del total.

Baja la satisfacción

De la misma manera que también en el resto de comunidades, en la región han crecido las intervenciones quirúrgicas, las pruebas diagnósticas, las donaciones y los trasplantes. La asignatura pendiente, además de mejorar la financiación, elevar el número de camas y ampliar las plantillas, sigue siendo la gestión de las listas de espera. Aunque la inmensa mayoría de los extremeños -un 78,2% en 2022- prefiere la sanidad pública tanto para las consultas con especialistas como para la hospitalización, el número de ciudadanos que cree que la gestión de esas listas ha empeorado ha crecido de forma notable desde 2010. Entonces, un 13,27% así lo consideraban. El porcentaje el pasado año se ha elevado hasta el 42,9%.

Tal vez por eso la satisfacción con el sistema sanitario público extremeño también es un poco menor ahora que entonces. En 2010 la puntuación que le otorgaron los ciudadanos fue un 6,46. La nota subió antes de la pandemia, en 2019, hasta el 6,65 y el pasado año, en 2022, bajó hasta el 6,15.