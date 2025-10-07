El gasto público por alumno crece en Extremadura un 40% en la última década Un informe de Cesur, la asociación de Empresarios del Sur de España, cifra en 7.390 euros al año la inversión por cada estudiante público y concertado no universitario en la región

La presentación del informe de Cesur se ha realizado en el edificio de Cajalmendralejo.

José M. Martín Badajoz Martes, 7 de octubre 2025, 07:27 Comenta Compartir

Extremadura es la cuarta región con un mayor gasto público por alumno de toda España. Un informe de Cesur -la asociación de Empresarios del Sur de España- presentado en la tarde de este lunes en Badajoz constata que Educación invierte 7.390 euros al año por estudiante, tanto público como concertado, de las etapas no universitarias.

La dispersión de la población extremeña en las dos provincias más extensas del país es una de las causas de esa mayor necesidad de inversión pública en la Educación extremeña. Un gasto que, además, se ha incrementado con fuerza en la última década: lo ha hecho un 41,5% desde los 5.219 euros de hace diez años, principalmente impulsado por el descenso de los alumnos. El número de estudiantes se ha movido a la baja en toda España, sobre todo en las primeras etapas educativas, y ese descenso provoca que aumente la ratio de dinero por persona en las aulas.

De esta forma, el gasto extremeño por alumno ha crecido más que la media nacional, que ha repuntado un 38% en el mismo periodo. Si esa inversión se circunscribe únicamente a los alumnos del sistema público, el gasto por estudiante se eleva a los 8.253 euros al año. En este caso, el repunte regional es del 42% en diez años, más de tres puntos superior a la media nacional.

El informe de Cesur, que elabora la Fundación Europea Sociedad y Educación, indica también que Extremadura ha reducido el porcentaje de su gasto público en Educación que destina a conciertos y subvenciones a la enseñanza privada. En 2023, el último dato disponible, la región dedicó un 7,3% del total, la tasa más baja de España y ocho décimas inferior a la de 2013. Muy lejos se encuentran comunidades como Madrid, que dedica más del 18% de su gasto en Educación a conciertos y subvenciones, o País Vasco, donde este concepto supera el 24% de su inversión total y se mueve al alza.

«Con el 80,3%, Extremadura es la segunda comunidad con mayor proporción de alumnos matriculados en el sistema público y tiene la menor proporción de inmigrantes escolarizados del país», apuntan desde Cesur.

Un 12% de jóvenes son 'ninis'

Un 12,1% de los jóvenes extremeños de entre 15 y 29 años ni estudia ni trabaja. Es una tasa que se ha reducido con fuerza en la última década, cuando superaba el 21,5% en un contexto social muy marcado por la crisis económica. Con esa evolución, la ratio de 'ninis' en Extremadura es prácticamente idéntica a la que presenta la media nacional.

Este dato muestra que los jóvenes extremeños apuestan por la formación para hacerle frente al desempleo, según ha destacado en la presentación del informe Miguel Ángel Sancho, presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación.

De la mano, ha caído en Extremadura el abandono escolar, que se sitúa en el 13,1%, de nuevo un tasa casi calcada a la nacional y diez puntos inferior a la de hace diez años.

Igualmente se comprueba un incremento de las tasas de escolarización en Educación Secundaria y en los ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, que crecen gracia a quitarle matriculados a Bachillerato.

Como resultado, el porcentaje de la población extremeña de entre 25 y 64 años con estudios terciarios está por encima del 35%, un repunte de más de ocho puntos desde 2014 que deja a la región por delante de Baleares, Castilla-La Mancha o Murcia.

En esa misma línea la tasa de población con formación inferior a la Educación Secundaria superior desciende por debajo del 46%, once punto menos que hace una década. Pese a ello continúa como la más elevada de España. «Extremadura es la región que más ha incrementado el porcentaje de jóvenes, entre 20 y 29 años, con un mínimo de Educación Secundaria en su segunda etapa», han destacado en la presentación del informe.

En el acto, presidido por Fernando Seco, vicepresidente ejecutivo de Cesur, se ha cerrado con un coloquio en el que han participado María Elvira Bravo, presidenta de CECE Extremadura; Rafael Domínguez, director del instituo Zurbarán, y Juan Antonio Rodríguez, jefe de servicio de la unidad de Programas Educativos de la delegación de Educación de Badajoz.