El PSOE extremeño acusa al PP de dinamitar la aprobación de los presupuestos

El PSOE de Extremadura acusa a Génova de dinamitar la aprobación del proyecto de Presupuestos generales de la región para 2025, al considerar que la ... decisión vino impuesta desde el PP a nivel nacional.

El secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha opinado este viernes en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 que el Ejecutivo extremeño tomó está decisión con la «excusa» de que el PSOE no había retirado 700 enmiendas que podrían ser aprobadas con Vox, pese a que la orden venía desde dictada desde Madrid.

Según recoge Europa Press, Gallardo ha señalado que el acuerdo con la Junta para sacar adelante los presupuestos con la abstención del PSOE «estaba prácticamente ultimado», pero al final la presidenta de la Junta, María Guardiola «se despacha con una exigencia que sabían que era imposible poder cumplir por parte del PSOE».

En la misma línea se ha pronunciado el secretario general del PSOE provincial de Badajoz, Rafael Lemus, quien ha incidido en que ese acuerdo presupuesto al que estaban «a punto» de llegar hizo saltar «todas las alarmas dentro del Partido Popular a nivel nacional«.

«No se podían permitir, bajo ningún concepto, que mientras ellos esta semana iban a tumbar la 'Ley Ómnibus', llevando a cabo esta acción tan cruel contra tantos pensionistas, aquí en Extremadura el Partido Socialista y el Partido Popular iban a llegar a un acuerdo presupuestario. Les rompería completamente sus esquemas y su estrategia a nivel nacional», ha remachado, para exponer que «por eso le han negado a la señora Guardiola la posibilidad de lograr sus presupuestos y por eso invalidan los Presupuestos Generales para Extremadura».

«Lo importante eran los extremeños» Miguel Ángel Gallardo Secretario del PSOE en Extremadura

Gallardo ha acusado a los populares de bloquear los presupuestos 24 horas antes de su debate y aprobación, y ha defendido que su partido ha sido «muy responsable« en la negociación, al asumir que «lo importante eran los extremeños» y sin preocuparse de «la posición» en que pudieran quedar.

Asimismo, ha reflexionado que «si para Pedro Sánchez es un fracaso no aprobar los presupuestos y exigen el adelanto electoral, sería razonable que tomaran de su propia medicina e hicieran para ser creíbles lo que predican».

«Está en un callejón sin salida» Rafael Lemus Secretario general del PSOE provincial de Badajoz

Lo que venga a partir de ahora, «sinceramente es una incógnita», ha incidido Lemus, para valorar que «lo que sí se demuestra» es que Guardiola «está en un callejón sin salida». Sobre esta última, ha expuesto asimismo que, en el último año y medio desde que es presidenta de la Junta, «ha mostrado una clara debilidad» y «fragilidad» a la hora de gobernar en las circunstancias actuales, y que alguien podría decir que «a lo mejor está mostrando una debilidad».

Acto seguido, ha sostenido que cuando este jueves María Guardiola «decía y se despachaba que no tenía ningún tipo de problema porque nadie les iba a parar», lo que hay que decirle a su gobierno regional es que «es cierto que nadie les va a parar, porque no están llevando a cabo ningún tipo de movimiento». «Es decir, el Gobierno de María Guardiola se mueve menos que los ojos de Espinete. Y no es porque no sepa, es porque no pueden, porque el Partido Popular del señor Feijóo ya en dos ocasiones le ha obligado a la señora María Guardiola a tragarse sus propias palabras», ha sentenciado Lemus.