Ampliar David Azagra entra en la Diputación de Badajoz el 10 de julio cuando la UCO acudió a disponer de correos electrónicos sobre el proceso de su contratación. HOY

Gallardo sobre el caso de David Azagra: «Cuando no hay nada, nada hay que temer» El presidente de la Diputación Provincial de Badajoz asegura que no hay novedades judiciales e insiste en que la denuncia no tiene recorrido penal