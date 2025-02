Gallardo reclama a Sánchez que convoque a los líderes regionales del PSOE para fijar la postura sobre financiación autonómica

Que el PSOE, todo el PSOE (Pedro Sánchez y los secretarios generales autonómicos) se reúna para actualizar la postura del partido sobre la financiación autonómica y el modelo de organización territorial del país. Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas extremeños, reclama a Sánchez que ... convoque el Consejo de Político Federal del PSOE. Una petición que llega cuando el PSC (los socialistas catalanes) ha cerrado un acuerdo de investidura con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para que el socialista Salvador Illa sea elegido presidente de la Generalitat catalana.

Un acuerdo que, ha dicho esta mañana Gallardo en la sede regional del PSOE en Mérida, «lo ha mostrado ERC, es interpretable y, en todo caso, no es un documento oficial» al abordar el asunto de lo que ERC ha vendido como una especie de concierto económico catalán, similar al que tienen ya País Vasco y Navarra. Al secretario general del PSOE extremeño le falta el documento «oficial» del PSOE que clarifique cómo es ese acuerdo entre PSC y ERC.

Gallardo ha comparecido en el primer día de agosto para lanzar un mensaje nítido -que todo el PSOE debata y analice la financiación autonómica- y para indicar que los socialistas extremeños desconocen realmente, a efectos prácticos, el acuerdo PSC-ERC sobre fiscalidad. «Es un documento abierto e interpretable, habrá tiempo de conocerlo al detalle. El PSOE no nos ha mandado documento oficial sobre el mismo para ser analizado y discutido», ha dicho el político villanovense.

Por eso, Gallardo ha evitado, como si ha hecho Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, pronunciarse específicamente si ese pacto es aceptado por los socialistas extremeños, aunque ha expresado que, sin duda, el PSOE de Extremadura quiere a Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

En este sentido, Miguel Ángel Gallardo solicita que el PSOE aborde de forma conjunta el nuevo capítulo catalán dentro del eterno debate sobre financiación autonómica y modelo territorial de España. Un asunto que los socialistas plasmaron en la llamada Declaración de Granada (2013), ratificada después en la de Barcelona (2016). Esto es lo que es oficial en el partido y un documento de consenso, que evidentemente puede ser actualizado«, declara.

«Cuando me afilié al PSOE lo hice por la igualdad y la justicia social. Y eso sigue siendo la base no ya de cualquier socialista sino del estado democrático que hemos construido en España. Me reafirmo que esos son los pilares. El PSOE ha contribuido a un sistema de financiación solidario, con suficiencia y equidad interterritorial y eso sigue plenamente vigente», ha subrayado.

Declaración de Granada

Para el líder del PSOE extremeño, el modelo de financiación debe ser renovado a pesar de esos «frutos» pero insiste en que «ha sido justo y ha hecho cohesionar a España y a unos territorios como Extremadura que durante décadas estaba lejos de esa igualdad». Una renovación del sistema en el que «no se detenga la solidaridad interterritorial sino que se debe reforzar», agrega. «Lo que no vamos a defender es un sistema de financiación dual que vaya a beneficiar a unos y a perjudicar a otros».

Miguel Ángel Gallardo ha insistido en que los territorios no son ricos o pobres sino que lo son sus ciudadanos. Y ha insistido en que «la llave de la caja (de la financiación y los impuestos) la debe tener el Estado, no las comunidades autónoma para que sea el Estado quien redistribuya los fondos».

«Siempre ponemos a Extremadura a sus gentes por encima del partido y de los liderazgos», ha dicho Gallardo antes de solicitar a Pedro Sánchez que abra el debate en el PSOE sobre la fiscalidad. «El Consejo de Política Federal es el espacio para que todos los secretarios generales autonómicos hablemos desde la lealtad y la honestidad» sobre este tema. «Hasta ahora, la hoja de ruta socialista está marcada por la Declaración de Granada y la de Barcelona», finaliza.

Los ciudadanos «pueden estar seguros de cuando sepamos los detalles, el acuerdo (PSC-ERC) siempre defenderemos los intereses de los extremeños, que es también defender los intereses de los españoles»

La Declaración de Granada del PSOE recoge «establecer los elementos fundamentales del sistema de financiación de las comunidades autónomas conforme a los principios de certeza, estabilidad, y equilibrio en el reparto de los recursos públicos y los de autonomía financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y equidad interterritorial, definiendo la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera con el objetivo de dar la máxima transparencia a la garantía del principio de solidaridad a través del reconocimiento de niveles similares de servicios públicos».