Gallardo escribe a las dueñas de Almaraz para pedirles que soliciten la prórroga

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha instado por carta a las empresas propietarias de la central de Almaraz ... –Iberdrola en un 53%, Endesa un 36% y Naturgy el 11%– a que soliciten formalmente al Gobierno la prórroga de actividad de la instalación, que deberá apagar su reactor uno en noviembre del año 2027 y el dos un año después, según el plan gubernamental de cierres de plantas nucleares. En sus cartas, el dirigente socialista pide a las compañías que presenten una solicitud al Ejecutivo central para revisar el calendario programado de clausura del parque nuclear español y, en particular, estudiar la viabilidad de prolongar la actividad de Almaraz, informa Europa Press.

«Entendemos que una decisión de esta magnitud debe tomarse en base a criterios técnicos, económicos y medioambientales, pero también teniendo en cuenta el impacto social y económico que supone para Extremadura y especialmente para la comarca de Campo Arañuelo», plantean las misivas. En esta línea, Miguel Ángel Gallardo recuerda que la semana pasada, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagsen, dijo que su departamento no había recibido ninguna solicitud de continuidad de Almaraz.

«El condicionante de las empresas no puede ser bajo ningún concepto el chantaje en lo fiscal», dice el líder socialista regional

Gallardo informó del envío de esta solicitud este lunes en Navalmoral de la Mata, donde se reunió con los alcaldes del entorno de la planta. Le acompañó el recién elegido secretario provincial de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina. Hoy se reunirán con el comité de empresa. El líder socialista mostró su preocupación por los empleos y la vida en la zona, y planteó que «lo importante es trabajar y dialogar». «Nunca se han resuelto los problemas desde el postureo o el circo, que es lo que vemos últimamente en la región», apuntó.

Gallardo recordó que su antecesor en el cargo, el expresidente de la Junta Guillermo Fernández Vara, intentó convencer a las empresas, y lo hizo «desde el diálogo, la negociación, la concertación y el acercamiento de posturas, pero sin imposición y sin condiciones previas».

Ampliar El líder socialista extremeña atiende a los medios tras su encuentro con regidores. Hoy

Además, el actual líder socialista criticó a la presidenta autonómica, la popular María Guardiola, de quien dijo que no la ha visto «convocar a las empresas a una reunión para solicitar la prórroga». «En ocasiones, no se va al fondo del asunto sino a la confrontación, esto es lo que hace el actual Ejecutivo regional», declaró Gallardo. En su opinión, «ni la señora Díaz Ayuso (la presidenta de la Comunidad de Madrid, que estos días está en Mérida para reunirse con su homóloga extremeña) ni la señora Guardiola en este encuentro que han tenido van a resolver el problema confrontando con el gobierno de Pedro Sánchez, sino solicitando a las empresas que continúen».

La cuestión fiscal

El secretario general adelantó que el PSOE extremeño «instará al Gobierno de España a que conceda la prórroga si hay esa solicitud, ya que no se puede obligar a las empresas a continuar si una no quiere». «Desde el Partido Socialista vamos a solicitar al Gobierno de España que les dé la prórroga una vez que previamente la hayan solicitado. Eso sí, el condicionante no puede ser bajo ningún concepto el chantaje en lo fiscal», dijo Gallardo, en referencia a la petición de las dueñas de la planta de que las administraciones les bajen los impuestos que pagan, como condición para que la central nuclear extremeña siga operativa.

«A mí –concluyó–, me gustaría que no le bajaran los impuestos a las empresas eléctricas, me gustaría que dispusieran de mayores derechos los ciudadanos extremeños, que la sanidad pública no sufriera el deterioro que está sufriendo como consecuencia de sus políticas, que hubiera más aulas matinales o que se pudiera incrementar o, mejor dicho, universalizar la gratuidad de los comedores».