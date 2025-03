Gallardo no descarta aspirar al liderazgo del PSOE y Osuna lo descarta

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, señaló este miércoles sobre si se postulará o no para suceder a Guillermo Fernández Vara ... como secretario general del PSOE en Extremadura que él no descarta «nada en la vida», incluso «seguir trabajando» desde su pueblo como «militante».

En todo caso, recordó –sin confirmar ni rechazar si aspirará o no a suceder a Vara– que primero los órganos de decisión del partido tendrán que marcar el calendario para el relevo al frente del PSOE extremeño para, entonces, pronunciarse en su caso sobre la cuestión.

«Yo que soy profundamente un clásico de lo que representa el partido (el PSOE) y que el partido en sus órganos de decisión toma la iniciativa en calendario, a partir de esos calendarios es cuando las personas han de decir 'pues yo puedo o no puedo liderarlo', y es cuando habrá que hablar en cualquier caso», apuntó a preguntas de los medios durante la presentación este miércoles en Mérida de iniciativas turísticas junto al alcalde de dicha ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

«Yo soy un clásico y hasta que Guillermo Fernández Vara como secretario general no nos marque ese calendario y se apruebe pues lógicamente soy un miembro de la Ejecutiva que intentará aportar a ese calendario», añadió.

Osuna se descarta

Por su parte, el alcalde de Mérida se descartó en la carrera para sustituir a Vara. «Yo ya lo he dicho 26 veces: yo no voy a ser candidato a ningún proceso interno del PSOE», reafirmó a preguntas de los medios.

En este sentido, incidió en que él no tiene «nada que anunciar» al respecto, y en que los compañeros o compañeras que tengan «algo que decir» sobre si concurren o no a la carrera para liderar el partido en Extremadura «lo dirán en su momento», toda vez que «ahora no es el momento», ya que ni siquiera está abierto el proceso ni convocado nada.