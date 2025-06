Gallardo afea a Guardiola que vaya a Barcelona «para defender a Ayuso y no a Extremadura» El líder del PSOE extremeño exige al Ejecutivo del PP que acuerde, «como siempre se ha hecho», la propuesta de financiación de la región y «blinde» la vivienda protegida frente a los «pelotazos inmobiliarios»

Miguel Ángel Gallardo critica y propone. Califica a María Guardiola como «comparsa» al defender los intereses de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ... en materia de vivienda en la Conferencia de Presidentes que se celebra hoy en Barcelona y le acusa de «romper el consenso regional que siempre ha habido en el tema de financiación autonómica», al no llevar una propuesta consensuada a la cita. En esta materia, Extremadura debe llevar, según el secretario regional del PSOE, el mensaje de defensa de un sistema de «equidad frente a ordinalidad», una financiación «justa basada en el coste real de los servicios, la dispersión de la población y la redistribución de la riqueza». Al mismo tiempo, Gallardo insiste en la importancia del tema de la vivienda que se aborda en la Conferencia, y en el que los socialistas abogan por blindar la vivienda pública protegida para siempre «y no por 20 años, como quiere el PP» para que no pueda ser vendida libremente y «sea objeto de pelotazos inmobiliarios».

Gallardo ha convocado esta mañana, en la sede regional del PSOE extremeño, a los medios de comunicación para señalar que la presidenta de la Junta asiste a la Conferencia de Presidentes «aunque no está presente. Ocupa una silla pero para defender una posición política, la del PP de Ayuso y Feijóo, y no para defender los intereses de Extremadura«. En ese sentido, sostiene que la jefa del Gobierno regional ha ido a la cita en Barcelona »con los deberes por hacer y con el argumentario mandado por Génova 13 (sede nacional del PP). Hoy Extremadura esta sola, sin representación, en la Conferencia de Presidentes«, ha subrayado. Noticia relacionada Sánchez y los barones del PP se citan hoy con una agenda inviable y en un clima irrespirable Una Conferencia de Presidentes en la que, según Gallardo, los dos grandes temas que debería haber llevado Extremadura son los de vivienda y financiación. «El tema de la vivienda es muy importante. En la región tenemos 123.000 viviendas vacías sobre 700.000. El 70% de las vacantes están en zonas rurales y el problema es que ahora mismo no se está garantizando el derecho a una vivienda digna. Por eso hay que valorar el Plan Estatal presentado por el Gobierno, con un presupuesto de casi 7.000 millones, de los que 4.000 los pondría el Estado y unos 2.700 las comunidades autónomas». Ese Plan Estatal de Vivienda, ha dicho Gallardo, «es un ejemplo de colaboración para dar solución a un problema real y muy importante de muchos jóvenes especialmente pero nos tememos que en Barcelona Guardiola no se va a comprometer a nada y va a votar en contra de todo». El PP «no quiere el blindaje definitivamente de la vivienda protegida, solo por 20 años para que luego se puedan producir pelotazos urbanísticos o caigan en fondos buitre» y ese discurso, ha afirmado Gallardo, lo ha comprado María Guardiola por seguidismo a las posturas de presidentes regionales como Carlos Mazón (Generalitat valenciana) e Isabel Díaz Ayuso (Madrid). En cuanto al sistema de financiación, pendiente de actualizar desde hace más de una década, Miguel Ángel Gallardo considera un «auténtico drama» que la presidenta de la Junta acuda a la capital catalana «sin ningún acuerdo suscrito por todos los grupos políticos de la Asamblea sobre el modelo, como siempre se ha hecho». Guardiola ha roto el consenso regional en esta materia. Está haciendo bueno al señor Monago en ese sentido«. Para el PSOE extremeño, lo que realmente le interesa a Extremadura es un sistema de financiación en el que se incluya la población «ajustada frente a la población censada» y ha especificado que no tienen el mismo peso los servicios públicos en Madrid que en Extremadura aunque en territorio madrileño haya casi 5 veces más habitantes que en Extremadura. Miguel Ángel Gallardo ha reiterado que el actual Gobierno regional debe sellar un consenso con todos los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura en ese asunto en el que, además, existe un acuerdo mayoritario sobre su contenido. «Pero se ha ido a Barcelona sin nada, solo llevando el discurso que le marca el PP», ha concretado. «Lo del PP y Vox es una melodía Pimpinela, no contemplan una ruptura» Miguel Ángel Gallardo considera que no el enfrentamiento verbal que en ocasiones se visualiza en la Asamblea entre PP y Vox es una teatralización política. «No contemplan una ruptura porque lo que existe es una interpretación», dice el líder de los socialistas extremeños. «Lo que vemos entre PP y Vox es una melodía Pimpinela, mucho ruido y pocas nueces» respecto a posibles desacuerdos. «Se necesitan mutuamente para seguir avanzando en el deterioro de la sanidad o de la vivienda. Hoy las citas médicas te las das entre los 11 y 15 días una vez pedidas y el retraso en las operaciones es de 55 días respecto a la media nacional», ha esgrimido Gallardo. «Y los dos coinciden en no blindar a la vivienda protegida», remata.

