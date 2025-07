Gallardo: «El acuerdo con Cataluña va en contra de los principios de igualdad, equidad y cohesión»

El PSOE de Extremadura está en contra del acuerdo hecho público hoy entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña del también socialista Salvador Illa, ... para dar cumplimiento así a las exigencias de ERC en el pacto de investidura de Pedro Sánchez. El secretario regional de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha querido esta tarde que se visualizara en fondo («va en dirección contraria a los principios de igualdad, equidad y cohesión; seguiremos defendiendo una financiación justa para todos, gobierne quien gobierne») y forma, empleando un tono de suma preocupación, que su formación no comparte el cupo catalán que supone modificar el marco conocido hasta ahora sobe financiación autonómica, y que, a juzgar por sus palabras, considera que perjudica gravemente a la comunidad extremeña.

«Desde el PSOE de Extremadura rechamos frontalmente cualquier planteamiento que suponga privilegios para una comunidad autónoma. Por tanto, estamos radicalmente en contra», ha insistido Gallardo en una comparecencia ante los medios de comunicación. El dirigente socialista ha subrayado que «la financiación autonómica no puede construirse desde la bilateralidad, no pude estar al dictado de acuerdos políticos particulares».

En este sentido, Gallardo ha señalado que «no hay ciudadanos de primera frente a ciudadanos de segunda. Y quien lo crea así está debilitando el marco autonómico que ha significado el mayor avance en progreso de este país».

«No cuestionamos que Cataluña aspire a una financiación mejor, todos aspiramos a eso», ha añadido, «pero eso no justifica un trato fiscal diferente». «Si se rompe el principio de cohesión territorial, se rompe también el de cohesión social. Y defender esto no es un acto de confrontación, sino de justicia», ha agregado.

Ante esta situación creada, el dirigente extremeño ha solicitado la convocatoria urgente de los órganos internos del PSOE para abordar este asunto, «para decir dentro lo que digo fuera y porque debe haber una posición común del partido ante un asunto de tanta trascendencia: la igualdad de los españoles y las españoles»; y, al mismo tiempo, ha reclamado de manera insistente a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que se abra al diálogo para fijar una posición de consenso entre socialistas y PP, de modo que Extremadura tenga una postura única en la revisión del modelo de financiación autonómica, reforma que cree necesaria pues el actual sistema se ha quedado «obsoleto».

Pero una reforma de tanto calado, ha dicho hoy Gallardo siguiendo en el tono crítico con el acuerdo del Gobierno de Sánchez con Cataluña, «no se puede hacer de manera bilateral, sino dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera».

En cualquier caso, el secretario general del PSOE extremeño no ha ahorrado críticas también en su intervención a la presidenta de la Junta, a la que ha vuelto a considerar incapaz de alcanzar acuerdos «por soberbia», y a la que reprocha ejecutar en Extremadura una política fiscal que «perdona 120 millones de euros a los más privilegiados». «Si practica esa política, no puedes luego ir reclamando más financiación para Extremadura, no eres creíble», ha insistido.

En esta línea, ha comparado el «saqueo» que Guardiola atribuye a Cataluña respecto a España al que ella también estaría practicando renunciado a esos ingresos para las arcas extremeñas.

«Es un momento crucial, pero Extremadura aborda este momento sin un liderazgo institucional claro. Es imprescindible ir con una voz única, clara y que represente al conjunto de los extremeños. La presidenta Guardiola ha dinamitado el consenso que siempre ha existido en materia de financiación, y lo ha hecho por soberbia. Ni cuando gobernaba Monago se rompió el consenso en torno a la financiación autonómica», ha señalado en su comparecencia Gallardo, quien ha procurado mostrar firmeza al insistir en que «para los socialistas extremeños, Extremadura siempre estará por delante de cualquier interés».

Gallardo, sin embargo, ha descartado que el PSOE extremeño vaya a recurrir ante los tribunales el acuedo de financiación singular con Cataluña, como ha anunciado Guardiola que hará su gobierno.