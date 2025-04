La galerista feminista

Antonio J. Armero Cáceres Lunes, 23 de mayo 2022, 07:08 Comenta Compartir

No hace ni un año –lo hará el próximo julio– que Beatriz Pereira Mateos (Plasencia, 1992) abrió su galería de arte, que no se parece a casi ninguna otra. 'Arte contemporáneo con perspectiva de género' pone a modo de lema en su escaparate, que no está en ninguna calle de ninguna ciudad, sino en todas a la vez. Porque la suya es una galería de arte online.

«La galería Beatriz Pereira nace como parte de esa nueva red feminista que se está forjando en el sector artístico de nuestro país», dice en su dossier de prensa, que anticipa que estamos ante «la primera galería de arte que surge con la premisa de base de la perspectiva de género». Se trata de «un espacio abierto a todas las personas que se atrevan a dejarse atrapar por proyectos de creación contemporánea feminista y que quieran apoyar el arte firmado por mujeres, así como cualquier propuesta artística con perspectiva de género».

«En el tiempo que llevo con la galería, la verdad es que me va muy bien», comenta quien ideó, sostiene y da nombre a esta propuesta novedosa. Beatriz Pereira estudió Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico en la Universidad de Extremadura (UEx) y completó luego su formación con un máster de Experto tasador de obras de arte por la Universidad Nebrija. Desde hace aproximadamente un año reside en Madrid, aunque se mantiene muy vinculada a Extremadura, tanto personal como profesionalmente.

En ferias y exposiciones

«Vivir en Madrid es importante para poder empezar a mover la galería y todo lo relacionado con ella, asistir a ferias y exposiciones», explica la joven, que comenzó su especialización en arte contemporáneo tras realizar las prácticas en la Fundación Helga de Alvear, en Cáceres, en el área de Educación y Mediación Cultural, conservación y catalogación e investigación. Esto fue en el año 2018, y desde entonces ha tenido la oportunidad de trabajar con numerosos autores, algunos de ellos beneficiarios de las ayudas a artistas visuales que concede la Junta de Extremadura.

En julio hará un año que abrió su galería online, «un proyecto cien por cien extremeño», define la joven placentina

«Yo llevaba ya varios años trabajando en distintos proyectos que reivindicaban a las mujeres artistas, y durante ese tiempo tuve la oportunidad de conocer a varias de ellas, algunas extremeñas y otras de otros lugares, y esto me ayudó a decidirme finalmente a dar a mi galería ese enfoque feminista y de perspectiva de género», explica Pereira. «En los libros de texto de Historia del Arte y en los ensayos –abunda– no aparecen mujeres, cuando obviamente existieron», lamenta la placentina, que pese a su juventud tiene ya experiencia como comisaria independiente, otra de sus facetas profesionales.

Ha ejercicio esa función en varias exposiciones, entre ellas 'De forma estándar', de Lara Ruiz en el Centro de arte contemporáneo Domas Artium 2002 (DA2) de Salamanca, o en 'Pattern Reveal', de Isabel Flores con la Junta de Extremadura en la sala Santa Clara de Mérida hace dos años. Con esta última exposición ha estado recientemente en Zaragoza.

Artistas de la región

La extremeña Isabel Flores es precisamente una de las artistas del catálogo de la galería Beatriz Pereira, en el que también figuran Virginia Rivas –que estudió en la UEx y vive en Hervás–, la placentina María Jesús Manzanares, Clara Barquín, Marina Benito, Mónica Mura y María JL Hierro. Hay, queda claro, un claro componente extremeño en todo lo que rodea a Pereira, un miembro más de esta promoción de artistas de la región que empiezan a hacerse un nombre en el ámbito de la cultura. Isabel Flores participó hace unos meses en el programa de estancias artísticas de Ras de Terra, el secadero de tabaco de Villanueva de La Vera que la artista Mónica Sánchez-Robles y el financiero Juan Urquiola han reconvertido en espacio cultural y residencia para creativos. Y Flores y Pereira han participado junto a Virginia Rivas en la última edición de JustMad, la feria de arte contemporáneo que se celebra en Madrid desde hace trece años.

«La galería es una faceta de mi trabajo, pero también lo es el comisariado, que es algo que me encanta y que me gustaría seguir ejerciendo», explica Beatriz Pereira, que no duda en definir su proyecto como «cien por cien extremeño».

El catálogo de su galería online incluye a autoras de la región, como Isabel Flores, Virginia Rivas o María Jesús Manzanares

«Aunque vivo en Madrid aproximadamente desde que abrí la galería, sigo muy vinculada a Extremadura, donde de hecho también trabajo», cuenta la placentina. Entre los últimos proyectos en los que ha participado en la comunidad autónoma figura 'Paisaje expandido', un ciclo de exposiciones colectivas organizado por Aupex (Asociación de Universidades Populares de Extremadura) y que incluyó instalaciones, videoarte o 'performances', entre otras propuestas.

Como ejemplo del nivel que han alcanzado ya las artistas nacidas en la región, Beatriz Pereira cita la compra de obras de Isabel Flores y Virginia Rivas por parte de la Junta para el Museo de Cáceres. A base de trabajo, talento y valentía, va formándose un círculo artístico femenino con sello regional del que ya forma parte la galería Beatriz Pereira, con su apuesta por el feminismo. Y por Extremadura.