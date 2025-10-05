HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
Ángel Benito Moreno, en el momento en que ingresa en la prisión de Cáceres. HOY

El fugado del tiroteo de Plasencia es el único 'hilario' que sigue todavía en busca y captura

Ángel Benito Martín, hijo y sobrino de los jefes del clan, permanece en paradero desconocido desde el pasado 1 de abril

Ana B. Hernández

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:57

Las fuerzas y cuerpos de seguridad estrechan el cerco a los Hilarios de Plasencia, un clan dedicado al tráfico de drogas con ... base en la barriada de Gabriel y Galán. Sus dos jefes, Hilario y Ángel Benito Moreno, están ambos en la cárcel después de que el pasado martes la Policía Nacional detuviera al último, casi ocho meses después de su fuga de película del Centro Penitenciario de Valladolid.

