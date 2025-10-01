La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid

Ángel Benito Moreno fue detenido este martes la Policía Nacional, casi ocho meses después de su fuga del Centro Penitenciario de Valladolid. Se trata ... de un jefe del conocido clan de los Hilarios de Plasencia, un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, con base en el barrio placentino de Gabriel y Galán. Este hombre cumplía 28 años de condena por blanqueo de capitales, delitos contra la salud pública y falsedad documental cuando en febrero logró burlar las medidas de seguridad de la prisión.

Fueron agentes de Policía Nacional de la Comisaría de Plasencia y de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid quienes procedieron al arresto. Fue después de varias semanas de vigilancias y seguimientos a personas de Plasencia, «algunos de ellos familiares del fugado, de los que se sospechaba pudieran estarle ayudando a eludir la acción de la justicia», indica en nota de prensa la Policía Nacional.

El detenido había quedado en un restaurante de la localidad Casarrubios del Monte (Toledo) con varias personas y, una vez que los agentes comprobaron que se trataba del fugado, se procedió a su inmediata detención. Al ser identificado, mostró un carné de conducir manipulado, con los datos de un familiar, intentando despistar a los agentes.

Además se procedió a la detención de un joven de 26 años, como presunto autor de un delito de encubrimiento. Ambos arrestados, con la correspondiente autorización judicial, fueron trasladados a la Comisaría de Plasencia.

Fallaron los controles

Tras esta sonada fuga, Instituciones Penitenciarias reveló que la fuga del cabecilla de los Hilarios, de 48 años, se debió a un «fallo multiorgánico de todos los estamentos de la cárcel». El placentino había logrado escapar oculto dentro del petate de otro recluso, sin ser registrado, mientras tres compañeros suyos eran puestos en libertad, sin que se hubiesen llevado a cabo los recuentos extraordinarios correspondientes cada vez que entra o sale un recluso del penal. Los funcionarios se percataron de la ausencia de Ángel Benito Moreno en el último recuento del día, a las 21,30 de la noche. Esta fuga del Centro Penitenciario de Villanubla, donde el narcotraficante había ingresado en 2024 tras otro encarcelamiento en Cáceres, le costó el puesto al director del penal, Carlos Blanco.

Tiroteo mortal de Plasencia

Hay que recordar que, además de asuntos de drogas, los Hilarios están vinculados al tiroteo que en el mes que acabó con la vida de una niña de dos años en marzo de este año. El enfrentamiento entre clanes ocurrió en el barrio de San Lázaro y, tras recibir un impacto de bala cerca de la cabeza, la menor falleció en el Hospital Materno Infantil de Badajoz por la gravedad de las lesiones.

Otro fugado oculto en Zamora

Este mismo año, la Guardia Civil arrestó en Zamora a otro miembro del clan de los Hilarios. Un hombre huido de la justicia con una condena de 13 años de prisión pendientes de cumplir por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

La Benemérita llevó a cabo este arresto en el marco de la operación García. El huido fue detenido en 2015 en la operación 'Aqueronte', llevada a cabo por la Guardia Civil en Extremadura y Castilla y León, donde 20 personas fueron detenidas por la distribución de drogas y al blanqueo de los beneficios obtenidos con esta actividad ilícita.

Fue en marzo, poco después de la fuga de Ángel Benito Moreno, cuando miembros del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, llevaron a cabo el arresto en el pueblo zamorano de Cubo de Tierra del Vino, donde el miembro del clan de los Hilarios se ocultaba con una identidad falsa.