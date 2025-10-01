HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Momento posterior a la detención de Ángel Benito Moreno por parte de la Policía Nacional en Casarrubios del Monte.

Momento posterior a la detención de Ángel Benito Moreno por parte de la Policía Nacional en Casarrubios del Monte. P. N.

La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid

Ángel Benito Moreno burló los controles de seguridad de la prisión de Valladolid hace ocho meses y ayer fue arrestado en Casarrubios del Monte

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 12:38

Ángel Benito Moreno fue detenido este martes la Policía Nacional, casi ocho meses después de su fuga del Centro Penitenciario de Valladolid. Se trata ... de un jefe del conocido clan de los Hilarios de Plasencia, un grupo delictivo dedicado al tráfico de drogas, con base en el barrio placentino de Gabriel y Galán. Este hombre cumplía 28 años de condena por blanqueo de capitales, delitos contra la salud pública y falsedad documental cuando en febrero logró burlar las medidas de seguridad de la prisión.

