HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrañable personaje en el mercado de Évora, en 2009. E. RUBIO
Un país que nunca se acaba

Frikis ayer, influencers hoy

De la calle a la pantalla. Los tipos extravagantes de antes son ahora youtubers de moda

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 02:00

Hace 20 años, en cualquier lugar había personajes extravagantes. Cáceres, por ejemplo, era una ciudad que no dejaba de sumar nuevas aportaciones a su ... nutrida nómina de seres estrambóticos. El último de estos especímenes del bestiario prodigioso cacereño fue Joaquín, el amigo del actor Chuk Norris, un caballero de Navalmoral de la Mata que, tras dedicar la mayor parte de su vida a recorrer medio mundo, apareció por Cáceres ataviado de tal guisa que la gente se hacía fotos con él. Joaquín se diseñaba su ropa y sus zapatos y hasta confeccionaba su atavío. Eran prendas fashion de vivos colores que lo convirtieron por unos días en miembro honorífico de nuestra antología de desvaríos callejeros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay clientes que han llorado en la tienda al enterarse de que bajábamos la persiana»
  2. 2 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  3. 3 Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
  4. 4 La Al-Mossassa se adelanta en Badajoz con un gran evento este fin de semana
  5. 5 El aviso de un técnico de emergencias sobre tomar queso antes de beber alcohol
  6. 6

    Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
  7. 7

    El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama
  8. 8

    El acusado de hacer trampas en una oposición defiende su valía: «Llevo 27 años trabajando en lo mismo»
  9. 9

    Cuarto día sin transporte escolar: los padres se plantan y no llevan a sus hijos al instituto
  10. 10 Muere Robert Redford a los 89 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Frikis ayer, influencers hoy

Frikis ayer, influencers hoy