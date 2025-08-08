Fran, el extremeño que triunfó en Gran Hermano, saltará al ruedo de Barcarrota como novillero Figura como uno de los reclamos del cartel en el que se lidiarán novillos de Zalduendo y Álvaro Verdugo

A. M. Viernes, 8 de agosto 2025, 10:03 | Actualizado 10:30h.

El extremeño que saltó a la fama en la segunda edición de Gran Hermano, en 2001, toreará este domingo en su pueblo, Barcarrota. A sus 58 años, Fran García figura como uno de los reclamos del cartel en el que se lidiarán seis novillos de las ganaderías de la región Zalduendo y Álvaro Verdugo. El exconcursante del programa conducido por Mercedes Milá está anunciado como Fran Reija 'El Niño de las Siete Torres'.

El festejo que acoge este 10 de agosto la plaza de toros barcarroteña es una clase magistral taurina organizada por la empresa Mar Toros y financiada por la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento. El evento contará con el televisivo ganadero, recordado por los seguidores más fieles del programa que se estrenó en España hace un cuarto de siglo. El participante destacó por su sentido del humor, por su poco gusto por madrugar y por lucir un albornoz como básico de fondo de armario. Pasó 101 días en la casa llena de cámaras de Guadalix de la Sierra.

Entrada gratuita

El evento taurino comenzará a las 19.30 horas con entrada gratuita hasta completar aforo. Se trata de un homenaje a los socios de la Peña Taurina 'El Burladero' que promete una tarde única con jóvenes promesas de la tauromaquia.

En el ruedo también estarán los matadores Luis Manuel Reinoso 'El Cartujano', director docente del Patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, y Joaquim Ribeiro 'Cuqui', cabeza de la escuela taurina de Moita (Portugual).

Además de Fran, entre los novilleros anunciados están Fran Perera y J. B. Benavides 'El Beni', vecino de Barcarrota. Contará también con la presencia del becerrista portugués Joao Belmonte.

Todos ellos estarán acompañados por los alumnos de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz Pedro Jaramillo, Ángel Parrado, Joao Rodrigues, Antonio Grilo e Izan Viera.

La normativa extremeña señala que como complemento de la actividad de aprendizaje de las escuelas taurinas, éstas pueden organizar, mediante comunicación escrita a la Dirección Territorial de la Junta en la provincia y con una antelación mínima de cinco días hábiles, este tipo de clases magistrales taurinas.

XIII Ciclo de Clases Prácticas Trofeo Diputación El XIII Ciclo de Clases Prácticas Trofeo Diputación de Badajoz se celebrará entre los días 10 de agosto y 20 de septiembre en Azuaga, Cabeza la Vaca, Herrera del Duque, Higuera la Real y la gran final en Olivenza con seis novillos de Jandilla para los tres mejores clasificados del trofeo. La final será el 20 de septiembre a las 17.30h en el coso oliventino.