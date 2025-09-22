La fotovoltaica más grande de Naturgy en España estará en servicio en un año en Extremadura Las autoridades han acudido esta mañana a una visita guiada a la planta, de 300 MW, ubicada entre Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa

Otra instalación fotovoltaica empieza a tomar forma en Extremadura, en este caso en la provincia de Cáceres entre las poblaciones de Aldeacentenera y Torrecillas de la Tiesa. Se ha denominado 'Campo de Arañuelo', y será la mayor planta fotovoltaica de Naturgy en España, cuando entre en servicio a finales de 2026, como han explicado hoy desde la compañía durante una visita guiada a las autoridades.

Con una potencia instalada de 300 MW (megawatios), la nueva planta producirá anualmente alrededor de 515 GWh/año (gigawatios hora año) de energía de origen renovable, una cantidad equivalente al consumo eléctrico de más de 157.000 viviendas. Asimismo, la instalación contribuirá a reducir más de 250.000 toneladas de emisiones de CO2 al año. Naturgy invertirá más de 150 millones de euros en la instalación, que cuenta con una superficie de 290 hectáreas y creará más de 1.000 empleos directos e indirectos durante la fase de obras y operación, explica la compañía.

Asistentes a la visita

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura, Mercedes Morán, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, han visitado este lunes las obras de la planta Campo de Arañuelo, la mayor instalación fotovoltaica de Naturgy en España. La visita ha contado con la participación también de Raquel Pastor López, directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura; Jose Antonio García Muñoz, subdelegado del Gobierno en Cáceres, y Antonio Jesús Sánchez, director general de Industria y Energía, así como los alcaldes de Aldeacentenera, Francisco Muñoz, y Torrecillas de la Tiesa, Tomás Sánchez.

Por parte de Naturgy han participado en la visita Jesús San Emeterio, director de Generación Renovable España; Juan Ferrero, director de Desarrollo Renovables España; Elisa Ferrando, responsable de Ingeniería y Construcción Renovables España; y Ana Ruiz, delegada de Desarrollo de Proyectos en Extremadura.

El inicio de obra se produjo el pasado mes de abril, y avanza conforme a los plazos previstos. «Esta actuación reafirma el compromiso de Naturgy con el desarrollo económico y energético en Extremadura, donde el grupo ha realizado ya una inversión acumulada superior a los 350 millones de euros y sumará a finales de este año una producción total de origen renovable próxima a los 670 GWh», ha explicado esta mañana Jesús San Emeterio.

Extremadura, con 7.800 megawatios produce en la actualidad uno de cada cuatro megawatios de energía solar en España. En este caso, se da la circunstancia de que justo al otro lado de la carretera CC-419, prácticamente enfrente de la de Naturgy, se encuentra la planta fotovoltaica más grande Europa, de nombre 'Francisco Pizarro', propiedad de Iberdrola y con 479 megawatios de potencia instalada.