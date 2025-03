«El equipo es importante, pero el fotógrafo debe saber interpretar lo que pasa ante sus ojos»

La zona de operaciones de Joaquín es los alrededores de su casa, en San Jorge de Alor, una pedanía de Olivenza. Su otro lugar predilecto ... es Monfragüe, a la que su mujer, con resignación, llama «su segunda casa». Este parque nacional organiza uno de los premios de fotografía de aves más prestigiosos paralelo a la FIO (Feria Ornitológica Internacional), al que se han presentado 8.028 imágenes de 31 países de Europa, América y Asia. Joaquín Figueredo, maestro jubilado, había ganado en 2022, 2023 y 2024 en la categoría de 'mejor fotógrafo extremeño'. Esta semana su foto ha sido la ganadora absoluta, además de liderar la categoría 'Aves en acción'.

Capturó con maestría un instante al amanecer en el pantano de Piedra Aguda, que está a un paseo de su casa. Tenía prácticamente enfilada la escena desde hacía días, hasta que decidió moverse de sitio. Al final la tituló 'Pelea Territorial' y se embolsó 2.000 de los 7.300 euros que la FIO reparte en premios. «Empecé en esto hace 25 años y solo soy un aficionado, no vivo de la fotografía, lo mejor ha sido el cariño de la gente felicitándome esta semana», explica a HOY

–¿Cómo recuerda el momento haciendo la foto ganadora?

–Esa fotografía tiene un proceso, fue en enero de 2024 y llevaba haciendo fotos en ese sitio varios días y tenía muchas, pero quise probar otro encuadre y alejarme para meter el paisaje. Vi que el amanecer era el momento más bonito, de ahí el dorado, y puse la cámara en ráfaga porque estos pájaros son muy guerrilleros. Cuando vi que iban a pelear lancé esa ráfaga y ya sabía que estaba haciendo una foto bonita. Ya al verla en la cámara me agradó el resultado. Los pájaros son unos luganos, que no siempre vienen a España, suelen quedarse en Francia, pero cuando no tienen comida van hacia el sur. Este año no he visto ninguno.

Ampliar 'Pelea Territorial', foto ganadora absoluta de la FIO 2025. Joaquín Figueredo

– ¿Hay que saber de pájaros para fotografiar pájaros?

– Cualquier fotógrafo de naturaleza suele saber de pájaros. Y esta afición incluye algunos conocimientos de mamíferos o flores. A mí por ejemplo me gustan mucho las orquídeas y en la Sierra de Alor echo muchas horas porque hay 23 variedades. A partir de hacer fotos a las orquídeas pasé a las aves.

– ¿Cuando sale le tira a lo que encuentra o sale a hacer fotos con un objetivo concreto?

– Ocurre a menudo que cuando uno está apostado y va con objetivo corto te hace falta el teleobjetivo para hacer aves o al contrario, así que por experiencia voy al campo preparado.

–¿Cuántas horas dedica a a su afición a la semana, va solo?

– Calculo que unas ocho horas porque salgo al campo unas tres veces. Pero depende de la temporada, las grullas es lo que más me atrae y el amanecer cuando salen de los dormideros con la bruma de los ríos para mí es precioso. Procuro ir con gente, la foto compartida siempre es más bonita porque no solo es la foto, es el viaje en coche y el desayuno luego.

– ¿Cuáles son sus zonas predilectas para fotografiar?

– Me muevo sobre todo cerca de casa, por el municipio de Olivenza y la Sierra de Alor. También voy a Villanueva del Fresno, a unos cuarenta kilómetros y por supuesto a Monfragüe. Mi mujer tiene mucha paciencia conmigo y me ayuda luego a procesar las fotos, igual que mi hijo. Una foto que fue finalista en el concurso de la FIO me la recomendó mi hijo.

– ¿A qué sitio le gustaría viajar para hacer fotos?

– Repetiría en Hornoya, una isla en el norte de Noruega, y me gustaría ir a Svalvard, en el Ártico, a los parques nacionales de África y a ver aves en las selvas de América del Sur.

– ¿Es Extremadura buen destino para ver aves?

– Sin duda, de los mejores. No se habla de España entre los especialistas sino de Extremadura.

–¿Qué que le aporta a usted la fotografía?

–Primero el encuentro con la naturaleza porque recibir el frescor de la mañana y la calidez del sol es maravilloso, igual que los olores y la paz que hay. También contacto con otros compañeros, sobre todo del Grupo Cefna (Colectivo Extremeño de Fotógrafos de Naturaleza), que ha sido muy importante en mi evolución. Al principio titubeas y tienes sesiones de fracaso, pero luego vas a lo seguro y ya buscas la esencia, piensas una foto y buscas una luz y un momento.

– ¿Se encuentra a menudo con fotos inesperadas?

– Sobre todo en los aguardos flotantes pasan cosas que no esperas, comportamientos especiales o aves que no se suelen ver, como un vuelvepiedras (ave migratoria que es playera) que pudimos observar el año pasado. Otras veces estás escondido y se te posa delante un águila pescadora y son situaciones que no controlas, te pones nervioso y el corazón parece que te va a explotar porque no quieres que se vaya para poder buscar ese punto artístico.

– ¿A qué ha renunciado por sacar una buena fotografía?

– Esto es un hobby y no es esfuerzo para mí, es todo placer. Quizás el tiempo. A veces comentamos entre compañeros fotógrafos que esos ratos los recortas de la familia y hablamos de la paciencia de nuestras mujeres.

–(De los 45 finalistas en el concurso de la FIO cuatro son mujeres) No hay muchas mujeres haciendo fotos, ¿sabe por qué?

– Es cierto. En Cefna somos 32 y solo hay una chica. Pero aparecen poco a poco más mujeres. Las hay que consiguen premios, pero el porcentaje es mínimo y no sé por qué.

– ¿Qué equipo suele usar usted?

– Ahora una Nikon con objetivo de 500 mm y diafragma 4, y últimamente uso un zoom 180-600 milímetros, muy versátil. La foto del premio fue hecha con una Nikon D500 y objetivo de 500 milímetros.

– ¿Tiene más importancia el equipo o la suerte?

– Los equipos están cambiando mucho. Hay factores que benefician a la fotografía de naturaleza, como que una cámara no suene nada, eso es fundamental, igual que la calidad de la lente, pero sobre todo tiene importancia el fotógrafo en sí, que sepa interpretar lo que está pasando delante de sus ojos y que busque una luz y composición para dale un toque artístico.

– ¿Qué cree que ha valorado el jurado de su foto para que sea la ganadora de entre más de 8.000 imágenes enviadas?

– Ser jurado debe de ser complicado. Imagino que la composición, el hecho de estar el ave en un paisaje y que técnicamente esté bien colocada. También llama la atención el colorido y la simetría entre los dos individuos que están volando, por lo que el resultado es muy agradable a la vista.