La Fiscalía recuerda que dar positivo en un accidente mortal tiene pena de cárcel

Hasta dos años y medio de prisión podría ser la pena a la que se enfrente el joven de 28 años que ha sido detenido ... por la Guardia Civil por conducir bajo los efectos de las drogas el vehículo que el pasado 24 de octubre se salió de la autovía A-5 cerca de Torrefresneda, un accidente en el que perdieron la vida dos jóvenes que ocupaban el vehículo y resultó herido un tercer acompañante.

La instrucción de ese caso comienza ahora en los juzgados de Don Benito, pero el fiscal de Tráfico en la provincia de Badajoz, Diego Yebra, advierte de las severas consecuencias penales que pueden tener este tipo de conducciones. «A expensas de la prueba y de lo que se acredite en el juicio, los indicios que ha visto la Guardia Civil son que el conductor iba bajo la influencia de sustancias estupefacientes y llevaba tiempo sin dormir. Por tanto, se incrementaba el tiempo de respuesta, lo cual hacía imprudente su conducción».

El fiscal considera que aún es pronto para especular sobre el resultado del procedimiento penal, pero deja claro que una conducción bajo la influencia de las drogas con un resultado fatal de dos fallecidos tendría encaje en el artículo 142 del Código Penal, que establece una pena de 1 a 4 años de cárcel. «La pena mínima de la que vamos a partir son 2 años, 6 meses y 1 día de prisión, y 3 años, 6 meses y 1 día de privación del derecho a conducir».

Con un castigo así, el ingreso en la cárcel sería obligado y no cabría la suspensión de la condena por superar los dos años. «Realmente no se dan muchos casos así porque lo habitual es que en este tipo de accidentes el conductor fallezca, pero no es el único que se ha investigado en la Fiscalía de Badajoz», indica.

Consecuencias similares podría tener el accidente de tráfico ocurrido el 21 de febrero de 2020 en el kilómetro 609 de la N-630 (Calzadilla de los Barros), donde un coche embistió a otro vehículo que le precedía ocupado por cinco trabajadores agrícolas. Dos personas que viajaban en ese segundo vehículo murieron y unos días después falleció una persona que viajaba en el coche que supuestamente causó el accidente, cuyo conductor, que no superaba los 25 años de edad, dio positivo en alcohol y circulaba a una velocidad excesiva. «La pena en este caso puede ser mayor porque existe una pluralidad de fallecidos, podría llegar hasta los 6 años de prisión».

Otros tres siniestros

Este accidente es el más grave que investigó el año pasado la Fiscalía de Tráfico de Badajoz, que también trabajó en otros tres siniestros en los que se acusa a los conductores de cometer delitos contra la seguridad vial con resultado de muerte.

Uno de ellos ocurrió el 2 de julio cerca de Zalamea de la Serena, donde colisionaron un camión y una furgoneta. En este suceso murió el conductor de la furgoneta al caer sobre su vehículo las pacas de paja que transportaba en camión. «El conductor fue acusado de un homicidio por imprudencia por llevar mal colocada la carga».

La condena podría ir de 1 a 4 años de prisión, pero en un suceso de este tipo se le podría aplicar la pena mínima, un año de cárcel, por lo que difícilmente tendría que ingresar en la cárcel el causante del siniestro aunque se demostrase su culpabilidad.

En Jerez de los Caballeros hubo otra muerte que se investiga. Fue el 10 de diciembre y se produjo cuando un camión invadió el carril contrario y colisionó contra un vehículo mixto que circulaba de forma adecuada. «El firme estaba mojado y no iba a una velocidad moderada. Tal vez pudiera tratarse de una imprudencia menos grave que no acarrearía cárcel sino multa económica».

Más serias pueden ser las consecuencias para el conductor del coche que el 8 de octubre hizo un adelantamiento antirreglamentario en línea continua y chocó frontalmente contra otro vehículo conducido por una mujer de 73 años que murió.

Este accidente ocurrió en el kilómetro 26,6 de la N-432, cerca de La Albuera, y el conductor del coche que adelantó, de 23 años de edad, también podría ser acusado de un homicidio por imprudencia. «Aquí no hay alcohol ni drogas pero sí un adelantamiento prohibido».

Más controles

Desde la Fiscalía de Tráfico se recuerda que solo el año pasado se realizaron en la provincia de Badajoz 64.766 pruebas de alcoholemia con un resultado de 411 positivos. De ellos, 185 fueron considerados delitos y acabaron en los juzgados.

La Guardia Civil también realizó 776 test de drogas y hubo 139 positivos, el 18% del total. «Después de la pandemia se han incrementado los positivos, por eso se ha acordado que en las fiestas que se acercan se incrementen los controles de alcohol y droga y las campañas de velocidad».