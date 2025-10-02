El fin del verano deja 3.359 afiliados menos a la Seguridad Social en la región

Septiembre es casi siempre un mal mes para el empleo. Acaban las campañas turísticas y buena parte de las labores agrícolas, lo que se ... traduce en un incremento del paro. Este año no ha sido una excepción en Extremadura, aunque el fin del verano se ha notado más por la parte de la afiliación que por la del desempleo.

Septiembre de 2025 ha dejado 218 parados más, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, un 0,3% más de los que había el mes anterior.

Se trata del menor incremento del siglo en este periodo, con la excepción del 2021 motivada por la pandemia. Como elemento de comparación, basta decir que el año pasado el aumento fue de 1.953 en septiembre, y de 2.637 en el año 2023. El problema es que en el conjunto del país el paro bajó, un 0,2% concretamente.

Con todo, ahora mismo hay en la cola del Sexpe 7.326 extremeños menos que hace un año hasta un total de 65.177, un 10,10% menos en términos relativos. Se trata de una bajada mayor que la media nacional (-5,97%). La secretaria general de Empleo de la Junta, María José Nevado, puso el énfasis en que el desempleo marca un mínimo histórico en esta época del año.

Por sectores, el paro bajó en el colectivo Sin empleo anterior (509 menos), y en la Construcción (153); mientras que se incrementó en los Servicios, (845 más), la Agricultura (32) y la Industria, (3).

Por sexos, se registraron 357 paradas más y 139 hombres sin empleo menos. En septiembre, el paro bajó entre los menores de 25 años en 256 personas, mientras que se incrementó en 474 desempleados entre los mayores de esa edad.

De la misma manera, el mes pasado se registraron 39.400 contratos en Extremadura, un 1,4% más que en el mismo mes del año anterior, recoge Europa Press. De ellos, 12.234 fueron indefinidos, (un 3,4% más) y 27.166, contratos temporales (+0,4%). Aun así, el 68,95% de los nuevos contratos sigue siendo temporales.

Menos trabajadores

Así las cosas, las peores noticias vinieron del lado de la afiliación. El número de cotizantes a la Seguridad Sociales bajó en septiembre en Extremadura en 3.359 respecto al mes anterior. Supone un descenso del 0,79%, hasta quedarse en los 422.218 ocupados.

Este dato contrasta con la subida del 0,15% que registra la media del país, al contabilizarse 31.462 trabajadores más.

Durante los últimos doce meses, el número de trabajadores dados de alta ha crecido en la región en 3.994, un 0,95% más en términos porcentuales.

La gran mayoría de los inscritos en la Seguridad Social en Extremadura pertenece al Régimen General (288.188), de los que 3.813 figuran en el servicio especial del hogar y 48.988 en el agrario. Además hay 81.228 autónomos.

Según María José Nevado, la región lidera la bajada del paro en España, superando en 4,1 puntos la media nacional. «Extremadura se mantiene por primera vez desde 1996 en la cifra de los 65.000 parados. La comunidad avanza en la convergencia con la media nacional y continúa implementando medidas innovadoras para la reducción del desempleo», afirma .

Nevado recordó que la Junta mantiene en tramitación la nueva convocatoria de empleo estable, con novedades como el bono 'Impulsa Futuro' para parados de larga duración. Además, el programa 'Pasarela Empresa', con una inversión de 2,1 millones de euros, forma a desempleados en sectores estratégicos.