HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El fin del verano deja 3.359 afiliados menos a la Seguridad Social en la región

Pese a la bajada del número de cotizantes, el paro registra su menor incremento en septiembre del siglo

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:05

Comenta

Septiembre es casi siempre un mal mes para el empleo. Acaban las campañas turísticas y buena parte de las labores agrícolas, lo que se ... traduce en un incremento del paro. Este año no ha sido una excepción en Extremadura, aunque el fin del verano se ha notado más por la parte de la afiliación que por la del desempleo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  2. 2

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  3. 3

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid
  4. 4 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra
  5. 5

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  6. 6

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  7. 7

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  8. 8 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  9. 9 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  10. 10 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El fin del verano deja 3.359 afiliados menos a la Seguridad Social en la región

El fin del verano deja 3.359 afiliados menos a la Seguridad Social en la región