Fin a la ola de calor extremeña con temperaturas que han superado los 45 grados Ha durado 16 días, ha registrado mínimas por encima de 28 grados Hoyos (Sierra de Gata) y el 16 de agosto ocho de cada diez estaciones de la región registraron más de 40 grados, por eso Sánchez ha dicho este martes en su visita al incendio de Jarilla que urge un pacto de Estado ante «la emergencia climática»

J. López-Lago Martes, 19 de agosto 2025, 18:45 Comenta Compartir

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha usado este martes los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para justificar lo que denomina una «emergencia climática» y pedir un pacto de Estado de cara a las catástrofes que originan. También ha relacionado la duración de la ola de calor que concluyó este lunes con los incendios que asolan España. Y es que este episodio de altas temperaturas, que en Extremadura ha sido de 16 días, es la más larga que se recuerda desde 1975, ha asegurado Sánchez.

Según el centro territorial de Aemet en Extremadura, el mes de agosto comenzó con un episodio de altas temperaturas que motivó la emisión de aviso especial por una ola de calor que se extendería del domingo 3 al día 10, y finalmente se alargó hasta el lunes 18. Este episodio se vio favorecido por una configuración sinóptica muy estacionaria, con una potente dorsal anticiclónica establecida sobre la Península Ibérica, y por la alta insolación propia de esta época del año.

En Extremadura, el día más intenso de esta ola de calor ha sido el 12 de agosto, cuando se registraron las temperaturas máximas más elevadas del episodio, destacando los 45.5°C de Badajoz, 44.6°C de Mérida o 44.2°C de Olivenza. Ese día se superaron algunas efemérides de temperatura máxima para un mes de agosto, como ha ocurrido en Serradilla, con 44.2°C o Garganta la Olla, con 40.2°C.

Tras un leve descenso se produjo un repunte en los últimos días del episodio, de modo que el 16 de agosto más del 80% de las estaciones automáticas de la región registraron máximas superiores a 40°C.

En estos días de mayor intensidad -prosigue el informe de la Aemet- el pronóstico hizo necesario activar avisos meteorológicos de nivel rojo en las zonas de Vegas del Guadiana y Villuercas y Montánchez, lo que pone de manifiesto el carácter significativo del episodio.

En relación a las mínimas, la sucesión de noches tropicales, con temperaturas superiores a 20°C, fue generalizada. Especialmente cálida fue la madrugada del 5 de agosto, cuando el termómetro no bajó de 25°C en zonas amplias de la provincia de Cáceres, como fue el caso de Hoyos (28.3°C), Valverde del Fresno (27.5°C), Plasencia (25.9°C) o Guijo de Granadilla (25.4°C).