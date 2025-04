El fin de Muface genera incertidumbre en las clínicas privadas extremeñas al ver peligrar sus ingresos

La incertidumbre en el sector de la sanidad por el posible fin de Muface tiene en vilo a cientos de médicos que trabajan en ... el ámbito privado en Extremadura. Las aseguradoras DKV, Adeslas y Asisa decidieron no renovar su colaboración con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado y el Gobierno ha puesto encima de la mesa mejores condiciones, pero aun así, no han convencido. Dos de ellas (Adeslas y DKV) han vuelto a renunciar y ahora el foco se centra en Asisa, que tiene hasta el 27 de enero para adherirse al concierto en 2025, 2026 y 2027.

Mientras tanto, son muchas las hipótesis en torno a este asunto. Por un lado, existe la posibilidad de que los 43.000 funcionarios mutualistas de Extremadura pasen a ser atendidos por el SES, con lo que esto supone por la saturación del sistema, según han alertado sindicatos y sanitarios. Y por otro, se puede abrir un escenario que supondría pérdidas económicas para los médicos que tienen consultas privadas y gran parte de sus beneficios son por los funcionarios de Muface.

«La incertidumbre existe porque los mutualistas suponen un volumen importante de pacientes. Se ven diariamente y si finalmente desaparece Muface, que creo que eso no pasará y se llegará a un acuerdo, se corre un riesgo importante y podría haber despidos en el sector de la sanidad privada, aunque no creo que llegue a tanto como para que se produzcan cierres de consultas privadas. Muface es importante pero no lo es todo», afirma Irán Sánchez, vocal de medicina privada del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, que además hace un llamamiento a la calma.

«Seguimos atendiendo a los mutualistas de Muface. Ni se están modificando ni cancelando citas», apunta Irán. Y es que ante el fin del convenio, el Gobierno ha prorrogado el concierto actual durante al menos tres meses más. Ha emitido una orden de continuidad para el sistema, dotándolo de un presupuesto máximo de 343 millones de euros que se destinará a las aseguradoras que prestan servicio, una decisión que llega después de tensas negociaciones y para asegurar la atención sanitaria de los mutualistas mientras se ultima la nueva licitación.

«Vemos a mutualistas cada día. Podría haber despidos en la sanidad privada, aunque no creo que cierren consultas» Irán Sánchez Vocal de medicina privada del Colegio de Médicos de Badajoz

Sobre ese futuro, el vocal de medicina privada de la institución colegial pacense se muestra optimista y cree que las negociaciones llegarán a buen puerto. «Aunque existe esa preocupación en el sector médico, confiamos en que se llegue a una solución», apunta Sánchez, que reconoce que en su larga trayectoria profesional en el sector nunca antes había visto una negociación tan tensa entre Gobierno y aseguradoras. «Ha habido otras con tiras y afloja, pero como esta ninguna. Es histórica».

Si finalmente no se llega a un acuerdo, «el impacto será importante», vaticina, aunque dice que es muy complicado determinar con cifras la repercusión en Extremadura. «Hay pacientes que también tienen una póliza privada sin ser de Muface y esos también son un volumen importante», añade.

Compaginan dos trabajos

Lo saben bien los médicos que en Extremadura compaginan su labor en la sanidad pública y el ámbito privado. Son más de 200 médicos, según los últimos datos facilitados por el SES, y suelen trabajar por la mañana en el sistema público y por las tardes en su propia consulta o en otras por cuenta ajena. A ellos se suman los que solo trabajan en lo privado, aunque en el caso de esta región este número, según los propios profesionales, es poco representativo.

Muchos de ellos trabajan con mutualistas de Muface, pero otros prefieren hacerlo sin aseguradoras, como cuenta Patricia Pérez, ginecóloga que lleva ejerciendo más de 20 años en Plasencia.

«Sobre todo afectará a los médicos que empiezan, que dependen mucho de las aseguradoras» Patricia Pérez Ginecóloga

En su caso, ha dejado de trabajar con aseguradoras. «Supone dedicarle mucho tiempo para lo que pagan, pero en sus inicios sí recibía muchos pacientes con seguros de salud. Podía suponer entre el 50% y el 70% de todos los que atendía», recuerda esta médico, que cree que el «el fin de Muface sobre todo afectará a los facultativos que inician su trayectoria en el ámbito privado y, por regla general, suelen depender mucho de las aseguradoras». En ese caso, añade, «el cierre de la mutualidad supondrá que sus consultas se pongan en peligro».

Reconoce que si esta crisis con Muface se hubiera dado hace varios años, para ella hubiera significado quedarse «sin bastante trabajo», así que entiende que haya incertidumbre en el sector.

Son impresiones a las que el sector ya ha puesto números. De hecho, la fundación IDIS, entidad que aglutina a la sanidad privada en este país, ha realizado informe 'Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario'. En él apunta que 21 hospitales privados de 14 comunidades autónomas se verían obligados a cerrar por el trasvase de pacientes a la sanidad pública si finalmente se produce el fin de Muface.

Según dicho estudio, basado en la información de la Cátedra Extraordinaria Salud Sostenible y Responsable de la Universidad Complutense de Madrid, la pérdida de los mutualistas provocaría el fin del uso de 2.140 camas privadas.

2.140 Camas en hospitales privados Es el número de camas que dejarían de usarse en centros sanitarios privados del país si llega el fin de Muface, según un estudio de la Fundación IDIS. Además, supondría el cierre de 21 hospitales, uno de ellos en Extremadura, aunque el estudio no detalla cuál de los privados sería.

En el caso de Extremadura, siempre según dicho informe, supondría cerrar un hospital, aunque el estudio no detalla cuál sería, al igual que no lo hace con el resto de regiones. En otras como Madrid, Andalucía o Aragón el número se eleva a dos.

Asimismo, este informe, al igual que indican los médicos extremeños, conllevaría destrucción de empleo. En España se estima que hay unos 300.000 profesionales en el sistema sanitario privado. De ellos, un 23% son médicos, el 25% de enfermería y el 52% otros profesionales sanitarios y no sanitarios. Considerando una tasa de 5,9 puestos de trabajo por cada cama, el cierre de estos 21 hospitales supondría una pérdida de 13.062 puestos.