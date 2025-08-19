HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen aérea de este lunes del incendio de Aliseda. EFE

La Federación de Caza rechaza que se criminalice al sector por culpa del «malnacido» que provocó el incendio de Aliseda

Reprochan a la diputada de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que aproveche el fuego para «manipular» y atacar a todo un sector

R. H.

Martes, 19 de agosto 2025, 19:16

La Federación Extremeña de Caza ha considerado «inadmisible» que se «criminalice» a todo el sector por la «acción de un malnacido» que por «venganza personal» provocó el incendio de Aliseda. Así lo indica en una publicación en su perfil de Facebook, recogida por Europa Press, en la que sale al paso de unas declaraciones de la líder regional de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en las que señalaba que «la caza ha sido la causa del incendio de Aliseda».

Esas palabras llegaron tras la intervención este lunes del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, acerca del origen de este incendio, y que posteriormente también replicó a la política de la coalición de izquierdas.

«No es la caza» señala Bautista en una entrada en la red social X, sin «las pasiones y disputas personales» por esta actividad. «No, no es la caza la causa. Sino la maldad de una persona en concreto», argumenta, al tiempo que pidió no señalar «a un colectivo que no tiene la culpa de nada y además ahora sufre las consecuencias de no poder cazar en ese entorno».

Al hilo de lo anterior, la Federación Extremeña de Caza ha subrayado que el incendio de Aliseda «no lo ha provocado ni la caza ni el sector cinegético, lo ha provocado un delincuente miserable que, por venganza personal, ha puesto en riesgo vidas, hogares y nuestro patrimonio natural».

En todo caso, expresa que es «inadmisible» que haya partidos políticos que «aprovechen esta desgracia para atacar y criminalizar a todo un sector que no tiene culpa, que sufre con cada incendio y que cada día se deja la piel cuidando el campo y protegiendo la naturaleza». «Señalar a los cazadores por la acción de un malnacido no solo es injusto, es una manipulación política intolerable», reprocha la Federación Extremeña de Caza a De Miguel.

