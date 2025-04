Las farmacias extremeñas afrontan uno de los peores desabastecimientos que recuerdan

A la caza del medicamento. Así están muchos farmacéuticos de Extremadura cada día para responder a las necesidades de sus pacientes. Los profesionales de las ... boticas se están enfrentando a uno de los peores desabastecimientos que recuerdan. La guerra de Ucrania, la pandemia o los bajos precios que se pagan en España en comparación con el resto de Europa han hecho que explote la tormenta perfecta en el sector.

«Estamos constantemente metiéndonos en las páginas web de los almacenes o en el Centro de Información Online de Medicamentos, el CIMA, para ver si está el fármaco que falta». Lo cuenta Elena Rodríguez, boticaria de una farmacia cacereña. «De todos los años que llevo trabajando, y ya son más de diez, no recuerdo una época peor. Lo mismo dicen algunas de mis compañeras que llevan tres décadas».

Cuenta que cada día llegan a su establecimiento unos cinco pacientes a los que les tiene que comunicar que no disponen del medicamento que les solicitan. «Lo preocupante, a diferencia de otros desabastecimientos a los que no hemos enfrentado, es que faltan algunos muy básicos y que se utilizan mucho», explica Rodríguez.

Entre ellos, lo hay tan conocidos como Orfidal, Amoxicilina, Kreon, Efferalgan, Cromatonbic, Antalgin... y así una larga lista de medicamentos con problemas de suministro. En total, hay 623 presentaciones que es complicado encontrar en las boticas del país, según el CIMA de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Se trata de una cifra mucho más elevada de lo habitual. «Puede ser un 30% más», apunta el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas.

Así que hay enfermos que están teniendo dificultades para encontrar el medicamento que están acostumbrados a tomar y tienen que recurrir a otras marcas y formatos.

Enfermos afectados

Es lo que le está sucediendo, por ejemplo, a padres de niños con otitis, sinusitis o faringitis que solían tomar Amoxicilina en jarabe; o personas cuyo páncreas no produce suficientes enzimas para digerir bien los alimentos (insuficiencia pancreática exocrina) que recurrían al Kreon.

Otro grupo de enfermos que también se está viendo afectado son los diabéticos, por lo sucedido con el Ozempic, un fármaco para la diabetes tipo 2. En este caso está habiendo problemas de suministro y se está acabando el 'stock' porque los endocrinos prescriben este medicamento también para la obesidad.

El dato 623 Es el número de presentaciones de medicamentos que actualmente tienen problemas de suministro, según el Centro de Información Online de Medicamentos (CIMA). Se trata de una cifra un 30% más alta de lo habitual.

Por el momento, los colegios de farmacéuticos explican que no suele haber pacientes que se estén quedando sin tratamientos, ya que hay alternativas porque en la mayoría de los casos no hay problema de suministro del medicamento genérico.

«Lo que sí es un quebradero de cabeza sobre todo para personas mayores. Están acostumbrados a su medicamento y cuando se les cambia la presentación o el formato desconfían hasta que le detallamos que es lo mismo», comenta Elvira Mateos, otra farmacéutica cacereña.

Los profesionales de la provincia pacense opinan igual. «El problema es que hay mucha variedad de medicamentos que faltan. Los pedimos a almacenes de Sevilla, Madrid, País Vasco y nada, no los encontramos», cuenta Cristina Bravo, farmacéutica de la botica Pilar Galán, de Badajoz.

Ante eso, no paran de buscar medicamentos que lleguen a sus farmacias. «Los buscamos como sea, en domingo, en cualquier momento, pero es muy complicado», reconoce Bravo, que aunque todavía no ha tenido que recurrir a elaborar medicamentos en botica, no descarta que haya que hacerlo.

«Estamos todo el rato metiéndonos en las web de los almacenes para ver si llegan medicamentos», dicen los farmacéuticos

Cuando dan con ellos, muchas veces no les llegan todas las unidades que piden. «El otro día hablando con una compañera vimos que había Rivotril, que se suele recetar para la epilepsia, y pedimos. Solicité diez unidades, pero solo me han llegado tres», lamenta la farmacéutica Elena Rodríguez, que está comprobando que medicamentos de los que nunca ha habido carencia no llegan a las farmacias. «No recuerdo que la Amoxicilina haya faltado antes», afirma.

Las razones

Para el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz hay varias razones que están detrás del desabastecimiento en estos momentos. «El principal es el bajo precio de los medicamentos en España respecto a las resto de Europa, con una alta financiación, lo que provoca que a los laboratorios les interesen más otros países», apunta Venegas.

También alude a que la pandemia ha provocado una mayor demanda de medicamentos. «Por ejemplo, han aumentado mucho, las peticiones de antidepresivos», indica.

Finalmente, la guerra de Ucrania también está detrás de la falta de suministro. «No por la materia prima del medicamento, sino que en muchos casos se debe al encarecimiento de elementos como blíster, cartón o aluminio que se usan para los envases», añade Venegas.

Para intentar que la falta de suministro no suponga una peregrinación de los pacientes de una farmacia a otra, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos cuenta con la aplicación informática 'FarmaHelp', una plataforma que permite a los boticarios contactar con las farmacias de su entorno y localizar un medicamento en caso de urgencias o incidencia en el suministro.