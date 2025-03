Las familias extremeñas recurren al mercado de segunda mano de libros ante el coste de la vuelta al cole

Rocío tiene dos hijos. El mayor empezará en septiembre 3º de ESO y la pequeña 6º de Primaria en el colegio Las Josefinas de Badajoz. ... Entre los dos, el gasto de la vuelta al cole, solo en libros de texto, ronda los 800 euros, así que este año ha decidido adentrarse en el mercado de segunda de mano. A través de las redes sociales vio que un grupo de padres del centro educativo en el que estudian sus niños compraban y vendían manuales y se ha estrenado en esta práctica.

«He vendido los libros de Música, Matemáticas, Lengua, Conocimiento del Medio, Inglés y Religión. Seis asignaturas por 15 euros cada una y he sacado 90», relata. «Los de la niña los compré de segunda mano pero cuando llegaron los vi demasiado deteriorados, así que los devolví y me dieron el dinero que había pagado por ellos. Los del niño me los va a dar la madre de una amiga que conozco. No es solo cuestión de precios, sino también de educación y de enseñarles a aprovechar lo que tienen, además de cuidar el medioambiente», comenta unos días antes de que sus hijos inicien el nuevo curso.

Esta vuelta se presenta para las familias como la más cara de los últimos años y lo que ha hecho Rocío no es un excepción. Muchos padres están recurriendo en estos días al mercado de segunda mano para hacer más llevadero el palo económico que supone la vuelta al cole.

Todo ha subido y los libros también, tal y como confirma Alfonso Agúndez, librero en Cáceres. «Hay asignaturas en las que se ha aumentado el coste entre ocho y nueve euros en tan solo un año», detalla.

En otra librería, la ubicada en Colón, en Badajoz, José Luis Marín, un librero que lleva más de cuatro décadas en el sector, confirma que esta práctica ha aumentado en los últimos tiempos.

Y es que en este curso se dan varios factores que han provocado que el mercado de segunda mano sea una opción más a la que muchas familias recurren. Este año, los libros de texto no cambian, es decir, son los mismos que los del curso pasado, lo que abre la puerta a que las familias puedan comprarlos ya usados de alumnos de un año superior.

500 El gasto euros es el precio que gasta una familia por hijo entre material escolar y libros de texto en la vuelta al cole de este año, según las asociaciones de consumidores.

Además, tanto el material escolar como los libros de texto, en consonancia con lo que sucede con casi todos los productos, han incrementado su coste. Según las asociaciones de consumidores, este curso el regreso a las aulas será hasta un 10% más caro que hace un año.

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha alertado del «incremento significativo» que se ha producido en los últimos años en el precio del material escolar. Así, en total, la vuelta al cole supone un gasto aproximado de entre 400 y 500 euros por niño, entre material escolar, libros de texto o ropa.

Para intentar reducir el gasto, las familias extremeñas tiran de redes sociales y plataformas de Internet. Los ejemplos de anuncios son muchos y para comprobarlo basta con poner las palabras 'libro de texto de segunda mano' en Google, el principal buscador de la Red.

Hay plataformas de compraventa y redes sociales en las que los manuales se adquieren por apenas 15 euros

A partir de ahí, aparecen grupos de Facebook de Cáceres y Badajoz dedicados a la compraventa de libros usados e incluso negocios como la 'Plataforma del estudiante', un portal que se presenta como «el mayor stock de libros usados de España».

Si un libro cuesta 40 euros nuevo, usado puede rondar los 25 o 30 en plataformas especializadas. Si la compraventa es entre particulares y sin mediar una empresa puede rondar los 15.

Para Marín, presidente de la asociación de libreros de Badajoz, lamenta que se realicen estas prácticas «en las que cada vez entran en juego más empresas y no solo particulares».

La plataforma más famosa del mercado de segunda mano es 'Mil Anuncios', que según un estudio realizado este año, estima que el 55% de los españoles se plantea recurrir a la segunda mano para adquirir el material escolar. Además, indica que la demanda de libros de texto de segunda mano crece un 118% durante el verano y un 19% respecto al año pasado. Los de Primaria, Bachillerato y de la Universidad son los más buscados.

En Extremadura los bancos de libros de cada centro es otra alternativa. Están en funcionamiento tanto en colegios públicos y concertados y son estanterías llenas de manuales que se reparten entre los estudiantes.

Es un sistema financiado con fondos públicos para que los centros docentes compren libros y los distribuyan entre alumnos que son becados por nivel de renta. Si después de la distribución aún quedan fondos, los sobrantes también llegan a los que no tienen condición de becarios. Además, los padres también aportan los que sus hijos ya no usan.

«Si los centros gestionan bien el dinero suelen tener libros para todos los alumnos», apunta la presidenta de la Federación Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centro Públicos, Maribel Rangel.

Los que no pueden dejarse son los fungibles. Los demás se suelen facilitar. Eso sí, unos bancos bancos funcionan mejor que otros. «Si hay buena gestión, suele haber un porcentaje muy alto de libros», dice Rangel, que reconoce que ha habido años en los que se han cambiado manuales debido a la implantación de la Lomloe. Eso ha provocado que algunos bancos hayan tenido que reponer sus estanterías y no dispongan de tantos libros.