Familias de Cabeza del Buey reclaman un aula TEA: «Nuestros hijos están aislados en el colegio»

«Sentimos angustia ante la insuficiente dotación de recursos y apoyos con los que el colegio cuenta en la actualidad; nuestros hijos se encuentran en ... una indefensión absoluta», dicen las familias del colegio Muñoz-Torrero, de Cabeza del Buey.

Reclaman su derecho a una educación inclusiva, «la educación que no es inclusiva no es educación» dicen, y lamentan que «tras varios años de lucha por un aula especializada TEA (Trastorno del Espectro Autista), por segunda vez volvemos a recibir un no como respuesta, cumpliendo con todos los requisitos necesarios para su creación». Detallan que «tenemos seis alumnos con necesidades educativas especiales, cuatro de ellos con autismo, pero la consejería nos niega la petición».

Las familias afectadas recuerdan que «la inclusión debe estar apoyada con los recursos adecuados para garantizar que todo el alumnado pueda beneficiarse de ella y alcanzar su máximo potencial contribuyendo al desarrollo integral del niño». Por eso, sin aula TEA, se preguntan: «¿De qué les sirve a nuestros hijos estar escolarizados en un centro ordinario sin especialistas ni recursos si por sus necesidades requieren de un apoyo continuo durante toda la jornada?».

Las familias aseguran, a través de un comunicado remitido a HOY, que la única ATE (Auxiliar Técnico Educativo) con la que cuenta el colegio no puede dar ese apoyo continuo a los seis menores a los que atiende, aunque se cumpla la ratio establecida para estos profesionales en Extremadura. «No debería aplicarse según la cantidad, sino en función del grado de autonomía de cada menor», defienden en el Muñoz-Torrero.

El día a día

La realidad que viven cada día en el colegio así lo pone de manifiesto, según los afectados: «Nuestros hijos no pueden seguir un programa de control de esfínteres por insuficientes horas del ATE, no pueden comer un bocadillo por riesgo de atragantamiento puesto que no hay un ATE todos los días en la merienda, no pueden subir a un columpio por miedo a caídas accidentales a falta de un auxiliar que les ayude, no pueden utilizar un sistema de comunicación alternativo de manera adecuada provocando conductas disruptivas a diario por falta de apoyos en el aula, no tienen suficientes sesiones de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje para cubrir sus necesidades...».

En resumen, «nuestros hijos están escolarizados en un centro ordinario pero prácticamente aislados del proceso enseñanza-aprendizaje». Es el motivo por el que, «como padres, nos sentimos impotentes, engañados, angustiados y con una gran incertidumbre sobre qué hacer para ayudar a que el desarrollo y evolución de nuestros hijos no quede estancado por la triste y desesperante situación que vivimos a diario». Una realidad a la que no contribuye, dicen, la ubicación de la localidad: «El acceso a cualquier tipo de recurso externo está muy limitado, ya que nos encontramos lejos de otras localidades grandes y ciudades, por lo que no contamos con otras alternativas».

Por eso garantizan que seguirán con su reivindicación. «Si nuestros niños tienen un perfil diagnosticado para aula TEA, seguiremos luchando hasta conseguirla, del mismo modo que más apoyo en sus necesidades elementales. Contar únicamente con un personal ATE, supone aislamiento y desatención en un momento crucial de su desarrollo».

Confían en que la Consejería de Educación reconsidere su negativa a conceder un aula TEA a este colegio de Cabeza del Buey. Pero desde el departamento que dirige Mercedes Vaquera se indica que, por el momento, aunque se estudiará para sucesivos cursos, el próximo no habrá un aula especializada en Trastornos del Espectro Autista en el Muñoz-Torrero.

Pero se aumentarán los recursos del centro para la atención a alumnos con necesidades educativas. «La consejería garantiza la respuesta al alumnado con TEA a través de la ampliación de recursos personales especializados con un especialista en Pedagogía Terapéutica y otro en Audición y Lenguaje».

Seguimiento

Una dotación, aclara la consejería, «que beneficiará al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y el centro, según su autonomía pedagógica, deberá organizar para asegurar la atención a este alumnado desde los principios de la inclusión».

Además, añade también, «se realizará un seguimiento y se estudiará completar el recurso de aula TEA en los siguientes cursos». Medidas que ya ha comunicado a la dirección y familias del centro, con quienes mantendrá un encuentro en los próximos días.

La consejería asegura que comparte con la comunidad educativa «la meta conjunta de conseguir la inclusión de todo el alumnado» y que, con este objetivo se está trabajando desde diferentes líneas, más allá de la dotación de personal especializado. «Se están impulsando acciones para la sensibilización, formación y asesoramiento de la comunidad educativa a través de la creación de la Unidad para la atención del alumnado con TEA y dos subsedes para los equipos específicos, que servirán para dar una mejor atención a todos los centros educativos, como el de Cabeza del Buey«.

Caber recordar que el próximo curso se abrirán seis nuevas aulas TEA, atendidas por un maestro especialista en Pedagogía Terapéutica, un maestro de Audición y Lenguaje y un Auxiliar Técnico Educativo, alcanzando las 35 en la región. Y que, en el marco de la ampliación de los recursos anunciada por la consejera Mercedes Vaquera, se van a abrir otras cuatro Aulas Abiertas para los alumnos que presentan también otras necesidades educativas especiales, y en otros nueve centros educativos, como es el caso del Muñoz-Torrero, se va a reforzar la atención a los alumnos con necesidades especiales con más profesionales de apoyo especializado.