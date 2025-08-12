El extremeño que pasó de «salvar» su bar a triunfar con sus arroces a domicilio A sus 30 años, Javier Valle ha convertido su pasión por el arroz en un espectáculo en directo que ya reclama mesas dentro y fuera de Extremadura

Irene Toribio Martes, 12 de agosto 2025, 16:04 Comenta Compartir

Lleva tres años 'cocinando' su sueño a fuego lento, como sus arroces. Javier Valle, natural de Badajoz, se ha convertido con solo 30 años en todo un referente en el mundo gastronómico de la ciudad. Sus arroces, como su espíritu entusiasta, le han llevado a cocinar para rostros conocidos, incluido futbolistas de primer nivel como el también extremeño Javi Galán. Hablar con él supone escuchar algún que otro 'oído', sacando a relucir su habitual lenguaje culinario, y deleitarse con su pasión por los fogones. Se define a sí mismo como «perfeccionista» y entre sus proyectos a corto plazo están seguir creciendo dentro y fuera de nuestra tierra. Pero su pasión por la cocina no ha sido 'casual' ni reciente.

Abrió las puertas de 'Konvida', su bar situado en la plaza de Santa María de la Cabeza, en Badajoz, en febrero de 2020, pero no lo hizo en cocinas... «Konvida se abrió el año de la pandemia enfocado a la juventud, con tostas, montados, etc... pero a partir del segundo año comencé a darle una vuelta y a día de hoy tenemos una carta más amplia«, nos cuenta. Y deja claro que siempre bajo reserva previa se puede disfrutar de su plato estrella: el arroz.

Fue cuando su bar perdió a su cocinero habitual cuando decidió adentrarse en este mundo. «Mi pasión por la cocina comienza hace tres años, que al quedarme sin la persona que tenía en la cocina de mi negocio no me quedó otra que salvarlo metiéndome a cocinar«, asegura. Lo hizo sobre todo centrándose en los arroces (su plato favorito), aunque no es lo único que puedes encontrar si cuentas con Valle. Su pasión creció cuando descubrió a Ramón Guillén, más conocido como 'Ramonkey', que cuenta con más de 257.000 seguidores en redes sociales, «viéndolo a él es donde comencé a sentir ese entusiasmo por los arroces y el mundo del chef privado, hasta llegar a ser como una obsesión en mi día a día», añade.

Actualmente se dedica a llevar sus elaboraciones allá donde las deseen. Uno de sus puntos fuertes y por lo que todo el mundo lo conoce cada vez más, es que si así lo deseas, Javier Valle acude a tu evento y cocina sus arroces en pleno directo. «Quiero intentar cocinar mis arroces por todo el mundo», cuenta a HOY. «Ahora mismo trabajo donde me llamen, en Badajoz o en cualquier parte de España o el mundo».

Próximamente, desvela, «tengo cerradas algunas fechas, si todo sigue así, para ir a cocinar fuera de Europa». En nuestra tierra, su agenda está casi a tope. «En Badajoz tengo la agenda de los proximos meses a un 60-70 porciento», advierte a quienes quieran contratar sus servicios. Además, ha comenzado a trabajar y colaborar con la empresa 'Cru Cruisine', dedicada al mundo de la nutricion y chef privados para clientes de alto nivel, a la que se muestra muy agradecido «por la confianza depositada en mí».

Así prepara sus eventos

El proceso es sencillo, nos cuenta, «siempre organizo y cocino en base a lo que pida el cliente. Las primeras pautas son básicas: cuándo es el evento, cuántas personas, ubicación, etc... Me informo de qué servicio exactamente quiere el cliente y a raíz de ahí organizo tema de compras, control de tiempos, desplazamientos...», desvela.

En eventos algo más grandes, confiesa ser «demasiado perfeccionista y controlador», y es que no quiere «que falte de nada». «Repaso mucho las cosas, intento tener todo organizado días o semanas antes y tener mucha comunicación con el equipo de trabajo que va a trabajar conmigo el día del evento», señala.

Y lo tiene claro, trabajar con Javier Valle es «calidad, personalidad y show». «Intento trabajar con una calidad alta de productos y tener una seriedad con el cliente y un servicio bien dado, donde el cliente esté cómodo desde que llego hasta que me voy de la casa en la que cocino», termina contando. Para encontrarle y contratar sus servicios, basta con buscarle en redes sociales como @javiervalle. Y a disfrutar.