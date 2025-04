«Me encanta ser la voz de la discapacidad intelectual»

El Rey de España, el presidente de la Junta de Extremadura, el máximo responsable del Foro Europeo de la Discapacidad y Maribel Cáceres Cabanillas. Todos ... ellos pronunciaron discursos el pasado 11 de mayo en la capilla del monasterio de san Jerónimo de Yuste, durante la ceremonia de entrega del premio europeo Carlos V, que otorga cada año la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.

«Cuando iba subiendo las escaleras, iba pensando en no tropezarme, porque me temblaban las piernas», recuerda ahora ella, la más desconocida de entre las cuatro personas que se dirigieron esa mañana a un auditorio que incluía a la presidenta del Congreso, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo y también once embajadores europeos.

El de Maribel Cáceres fue quizás el discurso más corto, pero también el más emotivo y cercano para algunos. «Yo sé quiénes sois vosotros, personalidades que salen en televisión y en los periódicos, pero la mayoría de los presentes no me conoce, por eso me gustaría presentarme, porque nadie debe ser anónimo», comenzó la joven extremeña, nacida en Badajoz –su familia procede de Talavera la Real– y residente en Montijo.

«Vivir de forma independiente»

«Mi nombre es Maribel Cáceres Cabanillas, soy una mujer con discapacidad intelectual y soy vicepresidenta de Plena Inclusión España», desveló desde el atril la protagonista antes de recordar sus inicios en el centro especial de empleo de Plena Inclusión Badajoz primero y luego en el de Montijo. «Hasta ser lo que soy ahora, mi dedicación se ha centrado primero en conseguir ser una persona totalmente empoderada, que toma sus propias decisiones y vive su vida de forma independiente», dijo ese día Cáceres, que tiene 37 años y fue la primera mujer en formar parte del comité ejecutivo estatal del Cermi (Comité español de representantes de personas con discapacidad).

«Yo creo que me han elegido a mí para estas responsabilidades porque soy una persona muy reivindicativa y luchadora, y digo las cosas como las pienso», comenta Maribel Cáceres, que en octubre del año 2017 representó a España en el Parlamento Europeo de Personas con Discapacidad, celebrado en Bruselas.

Para esa cita viajó en avión, pero su medio de transporte habitual es el autobús, que utiliza con frecuencia porque su cargo en Plena Inclusión España le obliga a participar en reuniones en Madrid. «Yo soy la cara visible de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, una labor importante porque es importante que logremos visibilidad», sitúa la extremeña, que lanzó este mismo mensaje durante su intervención en Yuste.

Ampliar Durante su intervención en el monasterio de san Jerónimo de Yuste. fundación yuste-jero morales

«Como vicepresidenta de Plena Inclusión España, trabajo para que todas las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo consigamos una ciudadanía plena, desarrollando nuestra propia autonomía personal, teniendo un proyecto de vida independiente». «Las personas con otras capacidades –continuó– podemos aportar mucho a la sociedad, a nuestras familias y a nuestro entorno. Queremos formarnos y para ellos ponemos especial atención a que la educación sea inclusiva, adaptada a las necesidades específicas de cada persona. Queremos vivir en comunidad, trabajar en comunidad, disfrutar del ocio en comunidad, juntos, iguales y con los mismos derechos que las personas sin discapacidad».

Consciente de la importancia de formarse, Maribel Cáceres lo ha hecho desde hace años en distintas disciplinas relacionadas con su día a día actual, que es la concienciación sobre la discapacidad intelectual y del desarrollo y su representación a escala regional y nacional.

El saludo de Felipe VI

«Me dicen que represento muy bien a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y eso me alegra, porque llevo poquito tiempo en esto, no llega a cinco años, y este poco tiempo me han ido dando cada vez más responsabilidades», cuenta la extremeña, que en Yuste tuvo la oportunidad de saludar a Felipe VI. «Fue después de la entrega del premio, tras hacernos la foto –recuerda–. Se vino directamente a mí y me saludó. Me dijo que me recordaba de una reunión que habíamos tenido por videoconferencia durante el confinamiento por la pandemia».

A ella, esta faceta pública y social de su cargo en Plena Inclusión España no le genera mayores dificultades. «Me parece más difícil todo el tema de los viajes y eso que el hecho de tener que hablar en público, que es algo que ya he hecho bastante en los últimos años». «Además, es que estoy haciendo lo que me gusta, y cuando algo te encanta, tiras para adelante con ello sin problemas», reflexiona Cáceres, que tuvo que dejar los estudios en el tercero curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

«Lo dejé a mitad de curso porque no era capaz de seguir el ritmo de las clases», recuerda la extremeña, que recientemente ha añadido a su currículum una línea más, al presidir la Asociación de mujeres con discapacidad intelectual y del desarrollo de Extremadura, la primera de este tipo en España. «Ahora estamos empezando –explica–, no hemos hecho nada más que crear la asociación, y la idea es juntarnos y hacer actividades».