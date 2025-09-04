HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El tranvía descarrilado, en la foto la extremeña Eva Martínez Mediero. EFE

Una extremeña cerca de la tragedia de Lisboa: «Vi revuelo de policías y bomberos y supe que algo grave había pasado»

A la pacense Eva Martínez Mediero el descarrilamiento del funicular le pilló cuando recogía a sus hijas, «en ese momento se cortó al tráfico la principal arteria de la ciudad y reinaba la confusión. Hoy en Lisboa no se habla de otra cosa»

J. López-Lago

J. López-Lago

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:07

«Hoy en Lisboa no se habla de otra cosa», ha explicado esta mañana a HOY Eva Martínez Mediero, extremeña que trabaja en la capital ... portuguesa, que ayer miércoles quedó conmocionada por el accidente de un funicular en pleno centro lisboeta dejando un saldo de 17 personas muertas y 23 heridas, cinco en estado grave. Eva es de Badajoz y ha señalado que la tragedia le pilló cerca y vivió «unos momentos de mucha confusión». Según ha relatado a este diario, «cuando pasó, sobre las seis y media de la tarde, yo había ido a buscar a mis hijas al colegio y estaba relativamente cerca, en Amoreiras, en la zona alta de la ciudad. Allí no nos enteramos de nada, pero cuando estaba saliendo de un centro comercia, la Avenida da Liberdade se cortó vi revuelo de policías y bomberos y supe que algo grave había pasado«.

