Una extremeña cerca de la tragedia de Lisboa: «Vi revuelo de policías y bomberos y supe que algo grave había pasado»

«Hoy en Lisboa no se habla de otra cosa», ha explicado esta mañana a HOY Eva Martínez Mediero, extremeña que trabaja en la capital ... portuguesa, que ayer miércoles quedó conmocionada por el accidente de un funicular en pleno centro lisboeta dejando un saldo de 17 personas muertas y 23 heridas, cinco en estado grave. Eva es de Badajoz y ha señalado que la tragedia le pilló cerca y vivió «unos momentos de mucha confusión». Según ha relatado a este diario, «cuando pasó, sobre las seis y media de la tarde, yo había ido a buscar a mis hijas al colegio y estaba relativamente cerca, en Amoreiras, en la zona alta de la ciudad. Allí no nos enteramos de nada, pero cuando estaba saliendo de un centro comercia, la Avenida da Liberdade se cortó vi revuelo de policías y bomberos y supe que algo grave había pasado«.

En ese momento, prosigue, empezó a reinar el desconcierto pues se trata de una de las arterias principales de la ciudad y de repente se encontraba bloqueada. «Me llamó la atención, puse la radio en el coche y escuché lo que había pasado. No se sabía todo al principio y había mucha confusión, si había muertos o no, o heridos, o si iba vacío o lleno, pero la tragedia ya era palpable. Y luego ya se vio la dimensión del suceso».

Eva trabaja en la oficina de turismo de la Junta de Extremadura en Lisboa. En esos momentos, relata la extremeña, el tráfico en esa parte de la ciudad ya era un caos. «A mí no me pilló el atasco al ir hacia casa, pero a mucha gente sí le afectó». Lo siguiente que hizo, cuenta, fue ponerse en contacto con sus grupos de amigos allí en Lisboa para comprobar que estaban todos bien. «Ese tranvía suele llevar solo turistas y a nadie de mis conocidos le pasó nada. Pero según me dijeron, la hija de una amiga mía, que es universitaria y vive en Madrid, iba a coger ese tranvía esa tarde, pero al final decidió ir andando».

Según cuenta, «hoy en Lisboa no se habla de otra cosa, estamos muy pendientes de los medios de comunicación, ya sabemos que había dos españoles entre los heridos, pero ya les han dado el alta. El caso es que los lisboetas están consternados ahora mismo. Nadie sabe si se podía haber evitado o no».

Por su parte, María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha trasladado su pésame esta mañana a todos los familiares de las víctimas del funicular descarrilado en Lisboa a través de la red social X.

«Lo sucedido en Lisboa es terrible. En nombre del gobierno extremeño, quiero trasladar nuestro sentido pésame a todos los familiares y seres queridos de los fallecidos en esta tragedia de un país vecino y querido por todos nosotros, y el deseo de que los heridos se recuperen pronto», ha escrito.