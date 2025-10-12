Extremadura es la única región con muertes por virus del Nilo en lo que va de año

Extremadura es la única región del país en la que se han registrado muertes por virus del Nilo en lo que va de año. ... En total, han sido cuatro, es decir, una más que en 2024, cuando fue la segunda región con las peores cifras, solo por detrás de Andalucía.

Precisamente en la comunidad andaluza se registraron 87 casos y diez muertos, cifras que nada tienen que ver con las de este año, que se han reducido al mínimo, con tan solo una persona infectada en la provincia de Almería.

Nada que ver con lo sucedido en Extremadura, donde ya se han producido 22 positivos. De ellos, cuatro han sido asintomáticos detectados por el Banco de Sangre a través de donaciones.

El año pasado fueron 32, pero los casos no se han logrado reducir tanto como en la comunidad vecina. «En Andalucía han hecho un plan muy serio y han invertido mucho dinero. Extremadura también pero no con tanta previsión. Aquí se necesita un plan estratégico con más antelación y abogar por un programa más pensado», indica la investigadora de la Universidad de Extremadura especializada en vigilancia entomológica, Eva Frontera.

Está al frente del proyecto Vector-Ex, que trabaja para obtener información sobre las especies de mosquitos, su comportamiento y evolución a través de un trabajo de campo muy exhaustivo.

«En Andalucía se lleva actuando desde febrero, con mucha formación y sensibilización a la población. Al final lo que funciona es la autoprotección. Si la persona que vive en el campo no pone mosquiteras para que no le piquen los mosquitos no hay nada que hacer», añade Frontera, que indica que este año tanto la Diputación de Badajoz como la de Cáceres ha estado fumigando cada poco tiempo para prevenir el virus del Nilo.

Vegas Altas

La zona que más preocupa es la de Vegas Altas, donde el paisaje está marcado por casas de campo, arrozales y maizales, un espacio óptimo para la especie que está detrás de la mayoría de las picaduras que transmiten la enfermedad.

Se trata del Culex perexiguus, aunque también han dado positivos a partir de la especie Culex pipiens. La infección se produce a través de las picaduras de mosquitos que se infectan cuando pican a aves en cuya sangre circula el virus durante algunos días.

En este sentido, el SES ya ha informado a las ocho áreas de salud de la región para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de cuadros clínicamente compatibles con la fiebre del Nilo, pese a que el 80% de los casos en humanos son asintomáticos.