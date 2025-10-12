HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 11 de octubre, en Extremadura?
Imagen de archivo de clientes comprando productos contra los mosquitos en las Vegas Altas. E. D.
Fiebre del Nilo en Extremadura

Extremadura es la única región con muertes por virus del Nilo en lo que va de año

Se han producido cuatro fallecimientos, es decir, una más que en 2024, cuando fue la segunda región con las peores cifras, solo por detrás de Andalucía

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:03

Comenta

Extremadura es la única región del país en la que se han registrado muertes por virus del Nilo en lo que va de año. ... En total, han sido cuatro, es decir, una más que en 2024, cuando fue la segunda región con las peores cifras, solo por detrás de Andalucía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3

    La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional
  4. 4

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  5. 5 Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo
  6. 6 José Antonio Luceño: «Mi padre vivía como pensaba»
  7. 7 Los bomberos sofocan un incendio de pastos en Badajoz
  8. 8

    Alguien llevó dos cuchillos a una pelea
  9. 9

    Los días de baja por salud mental aumentan un 76% en Extremadura en cinco años
  10. 10

    El PSOE se pone a favor de la tauromaquia por lo que representa para la dehesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Extremadura es la única región con muertes por virus del Nilo en lo que va de año

Extremadura es la única región con muertes por virus del Nilo en lo que va de año