«Extremadura va a tener un desarrollo inimaginable si mejora su conectividad»

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ofreció ayer una conferencia en Badajoz. 'El papel clave de las empresas ... para la transformación de la economía española' fue el título elegido. Horas antes, atendió a HOY.

–A Extremadura están llegando grandes proyectos industriales. ¿Cómo puede afectar al tejido empresarial de la región?

–Es estupendo que salgan adelante. No solo porque son convenientes y necesarios. Además, inyectarán un espíritu empresarial en Extremadura que se necesita extraordinariamente. Extremadura tiene una potencia muy grande a desarrollar y hay que buscar jóvenes emprendedores. Esto es lo que hará grande a Extremadura y a España.

–¿Podrán ayudar a que la región avance en la convergencia económica con otros territorios?

–Extremadura la veo con una gran potencia y en el momento en el que le den una conectividad mayor va a tener un desarrollo que no se podrá imaginar. En cuanto desarrolle su potencia, esto irá hacia arriba. España es un ejemplo monumental de esto en los últimos 60 años, pero hace falta consenso y estabilidad para que los empresarios trabajen.

–¿Cómo afrontan las empresas la coyuntura económica actual?

–Con disgusto, porque la gente va perdiendo poder adquisitivo. El problema es saber si la inflación es estructural o solo un golpe. Yo soy de los optimistas. Creo que esto no va a ser una cosa estructural. Mi teoría coincide con el refrán 'a río revuelto ganancia de pescadores'. La guerra de Ucrania ha sido un grave pretexto que se ha sumado a unas tendencias que ya se apuntaban con la pandemia y a las dificultades de suministro. Hay unos sectores que están aprovechando para hacer caja, como puede ser el del petróleo. Esto va a hacer que algunos se enriquezcan.

–¿Cuándo se va a moderar la inflación?

–La moderación tiene sus variables y una de ellas es la guerra de Ucrania. Cuanto más dure, peor. En consecuencia, vamos a continuar en una etapa de volatilidad e incertidumbre. La moderación puede llevarnos a un año, pero no veo las razones por las que esto no se pueda solucionar.

–La inflación está afectando al consumo. ¿Esto va a lastrar la recuperación?

–Creo que esto va a ir por sectores. Hay sectores que van a tener su oportunidad. Uno de ellos es el turístico. Se ha vuelto a la normalidad turística que había impedido la pandemia. Ahora que ha vuelto la movilidad aérea vamos por el buen camino. El sector agroalimentario español es de una potencia tremenda. Otra cosa es que no hayamos hecho los deberes.

–Pero no todos los sectores están en esa situación.

–Por supuesto que hay sectores menos afortunados, como el de los automóviles. Pese a ello, yo soy de los optimistas y no creo que vaya a haber una recesión grave. Dificultades sí, sin ninguna duda, pero no veo la recesión. España va a tener una oportunidad grande con los fondos Next Generation al mismo tiempo que está aquí el turismo. Esto es muy importante para España, porque el turismo arrastra a cantidad de sectores.

–Ha mencionado el turismo y el agroalimentario, que son sectores que tienen problemas para encontrar mano de obra.

–Eso sí que es un problema. Hay sectores que necesitan perfiles de trabajo con competencias digitales que no encuentran y hay un paro de gente joven que no es aceptable. Aquí hay que trabajar deprisa en dar formación a la gente para que pueda encontrar el empleo que se está necesitando ahora mismo. Creo que es un tema urgente.

–Aprovechando el título de la conferencia que ha impartido, ¿hacia qué transformación se dirige la economía española?

–España tiene la suerte de estar en Europa. La integración de España en la Unión Europea nos está salvando. Si no, sería una situación realmente desastrosa. Estar en Europa nos ha permitido los ERTE, que ha sido una cosa extraordinariamente buena, y nos ha permitido tener liquidez a través de los ICO y algún otro programa. Han salvado la situación para las empresas. Ahora la situación es difícil pero hay 140.000 millones de euros encima de la mesa que pueden tener mucha importancia y en este sentido, las pautas nos las da Europa: digitalización, sostenibilidad y formación. Yo añado dos más: la internacionalización y el emprendimiento.

–La exportación se ha comportado muy bien en los últimos años, ¿hay margen de mejora?

–Absolutamente. Además, la salida al exterior es vital, porque con la inflación la balanza de pagos se ha visto tocada. Tenemos suerte del buen comportamiento de las exportaciones españolas porque están minimizando el problema. Hay que intensificar el esfuerzo en vender en el mundo, porque hay posibilidad de hacerlo, y atender bien a los turistas. El sector agroalimentario tiene grandes posibilidades, pero hay que decirle que es el momento de que se internacionalice, pero no vendiendo graneles, haciéndolo bien: con marca, posicionamiento en los mercados, redes comerciales... Lo otro es el siglo XIX.