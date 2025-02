Un proyecto de electrolineras se lleva el premio de emprendimiento de la UEx

J. M. M. BADAJOZ. Viernes, 1 de julio 2022, 07:29 Comenta Compartir

Electrolineras autosostenibles mediante energía solar. Este proyecto, denominado One StopRecharge, fue galardonado con el premio del programa de emprendimiento de la Universidad de Extremadura (UEx).

Su creador, Alberto Pereira, asistirá al evento 'Four Years From Now', que se desarrollará en el marco del Mobile World Congress del próximo año en Barcelona. «Haber participado en el programa y desarrollar mi idea ha dado lugar a que en un futuro me plantee el llevar a cabo un proyecto igual o similar», dijo Pereira, que tiene 21 años y estudia Administración y Dirección de Empresas en la UEx.

Su idea de negocio se impuso en la final a las de Rubén Collado y María Vinagre. El primero presentó una plataforma de intermediación entre inquilinos y propietarios y la segunda, un proyecto de elaboración de botijos de barro para ofrecer de manera novedosa un producto tradicional, sostenible y ecológico.

El acto tuvo lugar en la tarde de ayer y supuso la clausura de este programa de emprendimiento universitario, en el que han participado una treintena de alumnos y que se ha desarrollado en los institutos universitarios de investigación del campus de la UEx de Badajoz. Esta iniciativa forma parte de la Alianza Extremadura es Futuro. «La formación en emprendimiento no puede ser una tarea realizada exclusivamente en las universidades sin contar con la experiencia real de aquellas personas que día tras día se desenvuelven en el mundo de la empresa», dijo Antonio Hidalgo, rector de la UEx y encargado de inaugurar la cita.

Talento

También acudió Antonio Huertas, presidente del Consejo Social de la UEx, que destacó la importancia del emprendimiento como eje fundamental de Extremadura es Futuro. «Todos los participantes han demostrado que Extremadura tiene talento de sobra para emprender y promoviendo esas capacidades a través de la alianza estamos contribuyendo a asentar población», apuntó.

Rafael España, consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital de la Junta de Extremadura; Mariano García, presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, y José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, estuvieron en el acto. «Iniciativas como esta son buenísimas porque llaman la atención sobre el emprendimiento; Extremadura tiene una potencia muy grande a desarrollar y necesita jóvenes emprendedores», expuso Bonet.