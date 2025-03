Extremadura es la segunda región que más usa el preservativo

R. H. Jueves, 16 de mayo 2024, 13:41 Comenta Compartir

Extremadura es la segunda comunidad autónoma española que más usa el preservativo a la hora de mantener relaciones sexuales con penetración. El 41% de extremeños encuestados afirma usarlo siempre que mantiene relaciones sexuales, una cifra que se encuentra 8 puntos por encima de la media española en el año 2024.

No obstante, su uso ha caído un 13% en solo un año, pues en 2023 era el territorio donde más se utilizaba el preservativo.

Entre los que han afirmado tomar esta medida preventiva, más de la mitad (61%) asegura que lo hace para evitar un embarazo no deseado, lo que significa que prevalece la función de método anticonceptivo por encima de la de método barrera frente a infecciones de transmisión sexual o ITS.

Estos datos se extraen de la XII Edición del Barómetro 'Los españoles y el sexo' en Extremadura, un estudio que ha realizado la marca de productos de ámbito sexual Control y que analizado varias conductas sexuales de la población.

Relación estable

Según los datos del XII Barómetro , el 80% de los extremeños asegura tener una relación estable; y 8 de cada 10 afirman que es indispensable tener cierto grado de confianza para tener sexo con una persona. Control analiza que esto puede ser motivo de que 7 de cada 10 extremeños argumenten no usar el preservativo por confiar en el buen estado de salud sexual de su pareja sexual.

Sin embargo, alertan de que la confianza puede ser un arma de doble filo, ya que, en la práctica, todavía un 19% de los extremeños no conoce el estado de salud de la otra persona antes de tener sexo. A esto se une también el desconocimiento de la salud propia pues, según los recientes datos, el 31% de extremeños no ha acudido nunca a un especialista a revisar su estado de salud sexual; y 7 de cada 10 extremeños confiesan no haberse realizado nunca una prueba para conocer si tienen una ITS.

Primera relación sexual

De media, los extremeños tienen su primera relación sexual a los 18 años, un dato que se mantiene estable frente a años anteriores. Sin embargo, un 45,3% de extremeños afirma haber mantenido relaciones antes, entre los 14 y 17 años.

Mientras que los españoles tienen sexo de media dos o tres veces a la semana, en Extremadura esta actividad se reduce hasta una vez por semana: tan solo el 3% tiene sexo a diario, según el informe.

En este punto, cabe destacar que los extremeños se masturban ligeramente más veces de las que tienen sexo, pues el 9% confiesa masturbarse a diario frene al citado 3% que afirma tener sexo diariamente.

