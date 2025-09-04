Extremadura remarca su compromiso con las víctimas del terrorismo
«Nadie por complicidad o conveniencia puede blanquear el terrorismo», ha señalado la presidenta María Guardiola en el Día de Reconocimiento y Memoria de las Víctimas de Terrorismo Extremeñas
R. H.
Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:01
La presidenta de la Junta ha reafirmado el «compromiso» de Extremadura con las víctimas del terrorismo a través del «recuerdo, la justicia, la reparación ... y la dignidad». María Guardiola ha defendido la importancia de mantener su memoria para que «nadie, por complicidad o por conveniencia, blanquee la barbarie».
«Extremadura no olvida», ha espetado, al tiempo que ha incidido en que «si algo ha enseñado la historia es que la indiferencia mata la esperanza y la memoria alimenta la justicia»; y que ha remarcado que «España no puede permitirse olvidar ni silenciar ni resignarse ante la injusticia o la indiferencia».
De este modo se ha pronunciado la presidenta extremeña en el acto conmemorativo del Día de Reconocimiento y Memoria de las Víctimas de Terrorismo Extremeñas, celebrado este jueves en Mérida, y en el que se entregarán las Medallas a las Víctimas y a la Defensa de las Víctimas.
«Ni podemos ni queremos olvidar que ETA intentó quebrar con el uso de la violencia más sanguinaria la voluntad del pueblo español», ha subrayado Guardiola, quien ha destacado que «la democracia y la justicia han vencido a la violencia» en un país que «a pesar de las heridas, ha sabido sobreponerse y avanzar» gracias a la «firmeza» de sus instituciones y también al «coraje» de la ciudadanía.
«Frente al odio y la sinrazón, nuestra respuesta va a seguir siendo unidad, solidaridad, defensa de la convivencia, la libertad y el estado de derecho», ha sentenciado la presidenta extremeña, quien ha defendido la memoria no para quedarse «anclados en el rencor» sino «para prevenir, para que nunca más las nuevas generaciones tengan que enfrentarse al horror, al odio y al fanatismo» y «para que nadie, bien por complicidad o por conveniencia, blanquee la barbarie».
En el acto también han estado presentes otros representantes públicos como la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, o la presienta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, o la consejera Elena Manzano.
