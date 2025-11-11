Extremadura reivindica su papel como territorio clave para el desarrollo de la minería en España La consejera Mercedes Morán defiende que la minería será «motor contra la despoblación» en la comunidad autónoma

Mercedes Morán, consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura, en el Foro Nacional de Minerales Críticos junto a la consejera de economía e industria de Galicia y el viceconsejero de industria energía y minas de la Junta de Andalucía.

R. UBRIC Huelva Martes, 11 de noviembre 2025, 17:56 Comenta Compartir

La transición energética y la búsqueda de autonomía en el suministro de materias primas esenciales han situado a la minería en el centro del debate institucional. Ese ha sido el prisma desde el que la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura, Mercedes Morán, ha defendido este martes en Huelva el papel de su comunidad en el futuro minero de la Península. Lo ha hecho en el marco del 22 H. I Foro Nacional de Minerales Críticos organizado por Vocento, ABC y Huelva24, que reúne durante dos días en La Rábida a administraciones, empresas y expertos para trazar una hoja de ruta común en torno a los recursos estratégicos.

Morán ha subrayado que Extremadura se encuentra «en un momento decisivo» para la consolidación de una industria extractiva ligada a proyectos estratégicos europeos. «Creo que Extremadura ha llegado a un punto en el que somos referencia en cuanto a la minería», ha asegurado durante la primera mesa del encuentro, centrada en el papel de las comunidades autónomas en el desarrollo de los minerales críticos.

La consejera ha enumerado los proyectos más avanzados en la región, entre ellos la mina de Agua Amarga, «con níquel, cobre y platinoides», declarada estratégica por la Unión Europea; La Parrilla, dedicada al wolframio, «una materia crítica por su aplicación en Defensa, y que cuando produzca aportará el 30% del wolframio de la Unión Europea»; y la mina de litio de Las Navas, «en tramitación pero avanzando conjuntamente la administración y el promotor». A estos se suman San José de Valdeflores, en Cáceres, y el proyecto de Herrerías, que ha solicitado ya su concesión de explotación.

«Estamos en un momento muy importante y muy atentos a cualquier actividad que traiga a Extremadura empleo y riqueza económica», ha enfatizado Morán. La consejera ha insistido en que el objetivo es revertir la infraindustrialización de la comunidad: «Tenemos que hacer un trabajo muy potente para reactivarla».

Despoblación, contestación social y pedagogía

La responsable autonómica ha abordado también el debate social que acompaña a muchos de estos proyectos. «Tenemos una contestación social y Extremadura tiene un condicionante, que está muy despoblada en muchas zonas. Creo que con los proyectos mineros se lucharía contra esa despoblación y se generaría empleo y riqueza», ha señalado.

Morán ha defendido la necesidad de «pedagogía e información veraz» frente a lo que considera discursos basados en «informaciones falsas». En su opinión, la tecnología actual permite «una minería que ofrece otras garantías para la salud y el medio ambiente respecto a lo que ocurría hace años», y ha llamado a las administraciones a actuar con rigor: «No podemos dar un paso en falso, porque eso perjudicaría a la empresa y al territorio, pero tampoco se pueden guardar los proyectos en un cajón».

La consejera ha puesto como ejemplo el proyecto de Las Navas, que incluye una planta de transformación asociada y, por tanto, «duplica los tiempos de tramitación». A su juicio, la clave está en la cooperación: «Es muy importante trabajar conjuntamente a nivel privado y público». Y ha añadido un mensaje al Gobierno central: «Ninguno de estos proyectos puede salir adelante sin una buena planificación eléctrica. Vamos a luchar por tener la energía suficiente para que se desarrollen».

Sinergias con Andalucía

Morán ha destacado además la relación con Andalucía, comunidad anfitriona del foro y referente histórico en explotación minera. «Muchos de nuestros promotores proceden de Andalucía, donde hay una tradición minera que existe en pocos sitios. Andalucía es una comunidad hermana y tenemos que aprovecharnos de su experiencia», ha afirmado. Su mensaje ha sido claro: Extremadura está abierta a «todos los promotores que, con pasos firmes y decididos, apuesten por proyectos serios».