Extremadura rechaza en sus calles la violencia machista

Miles de extremeños salieron este viernes a la calle para recordar a Imane, la mujer asesinada en Valencia de Alcántara a manos de su expareja, ... y a las otras 37 mujeres que han perdido la vida en España este año a causa de la violencia machista.

Badajoz, donde se reunieron más de 300 personas, Cáceres, Mérida, Plasencia y otras muchas localidades extremeñas no dejaron pasar la oportunidad para unirse a un 25N que denuncia el problema y busca soluciones.

«No estamos solas, faltan las asesinadas», gritaron al unísono los participantes en la manifestación que partió a las 18.00 horas de los juzgados de Badajoz y concluyó en la plaza de San Atón. Tras la pancarta que abría la marcha estaban el delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza; la subdelegada en Badajoz, María Isabel Cortés; la diputada socialista Maribel García y el vicepresidente de la Diputación, Ricardo Cabezas. Junto a ellos caminaban la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Estela Contreras, y la presidenta de Mujeres progresistas de Badajoz, Isabel Franco.

Había otras muchas caras conocidas pero lo que más llamaba la atención eran las 38 lápidas de corcho en las que había sido grabado el nombre de las mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas. Entre ellas Imane, cuyo nombre fue aplaudido de una forma especial. «Rompamos el silencio y combatamos el machismo en todas su formas y en cualquier lugar. (...). Rompamos el silencio junto con todos los hombres que luchan a diario por la eliminación de la violencia machista», dijo la periodista Nieves Concostrina en el manifiesto.

Isabel Franco agradeció el apoyo de los manifestantes y lamentó que a la misma hora el Ayuntamiento de Badajoz estuviese celebrando el acto de encendido del alumbrado navideño.

Vídeo. Marcha en Cáceres. JORGE REY

Manifestación en Cáceres

En Cáceres tras varias pancartas en las que se leía 'No a las violencias machistas', 'Igualdad' y 'No más asesinatos por violencia de género', varios centenares de personas partieron de Cánovas y completaron el recorrido hasta la Plaza Mayor en el acto convocado por la Plataforma de Mujeres por la Igualdad. Pañuelos morados y carteles contra la trata, la prostitución o los vientres de alquiler salpicaban la marcha, caracterizada por el silencio, interrumpido solo por lemas como 'No son muertes, son asesinatos'. La consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña y la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido, asistieron a esta concentración.

Pilar Alonso, portavoz de la entidad convocante, resaltó el compromiso necesario por parte de la sociedad y de las instituciones «que no pueden ponerse de lado porque son las que nos representan». En la Plaza Mayor se leyó un manifiesto en el que se resaltó que en Cáceres 500 mujeres han sido atendidas por la oficina de Igualdad del Instituto Municipal de Asuntos Sociales y que 183 mujeres tienen orden de protección vigente en la ciudad, informa Cristina Núñez.

También se mostró el apoyo hacia las «iraníes, afganas, cataríes y todas las mujeres que mueren por defender su libertad, al lado de aquellas que luchan por los derechos reproductivos, migrantes, refugiadas, las que sufren la guerra», entre otras. Además del manifiesto se llevó a cabo una performance a cargo del Conservatorio Profesional de Danza de Cáceres.

Vídeo. Pancarta de la asociación Malvaluna en Mérida. J.M. ROMERO

Mérida y Navalmoral

En Mérida la marcha salió en silencio de la Plaza de España y a ella se fueron sumando numerosas personas en Valverde Lillo y Santa Eulalia, donde la caravana ya fue multitudinaria. Terminó en el Templo de Diana, donde se leyó un manifiesto y hubo una performance silenciosa, informa Antonio Gilgado.

Navalmoral de la Mata hizo una concentración en la plaza de España, donde se leyó el manifiesto consensuado en la Asamblea de Extremadura. Al terminar, los participantes colocaron velas rodeando un lazo morado en recuerdos de las mujeres fallecidas, informa Miguel Angel Marcos.

Vídeo. Las mujeres de Badajoz se quitan el velo para reivindicar la lucha contra las violencias machistas

Don Benito y Villanueva

En Don Benito, hubo un taller de pancartas a cargo de la asociación de mujeres Clara Campoamor; carteles que se utilizaron en la marcha que recorrió la principal arteria comercial de la localidad. Después se celebró la séptima edición de 'Muévete contra la violencia' a cargo de Badonbe.

En Villanueva de la Serena, la jornada se conmemoró con diversas actividades en el parque de la Constitución. Hubo una exhibición 'Semillas' a cargo de Lourdes Guisado, Cristina Graos, Touré Herrera y Nuria Pacha con decenas de espectadores, informa Estrella Domeque.

Plasencia

No hubo ni música ni gritos ni cánticos, sino silencio absoluto en la manifestación de Plasencia. Dos pancartas y lápidas en recuerdo de las que ya no están. «Porque queremos recordar a todas las mujeres que este año han muerto a manos de hombres, no solo las que han sido asesinadas por sus parejas», aclaró Nuria López, al frente de la Plataforma Feminista de Plasencia, informa Ana Belén Hernández.

Antes de las manifestaciones la reivindicación fue más institucional. En la Asamblea de Extremadura se celebró durante la mañana un acto con motivo del Día Internacional para la erradicación de la Violencia contra la mujer en el que se se puso de manifiesto que la vacuna efectiva contra esta lacra no se fabricará en un laboratorio, sino que se encuentra en el compromiso de cada ciudadano.

Ampliar La pancarta de la Plataforma Feminista de Plasencia. ANDY SOLÉ

El acto comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, entre ellas las 13 extremeñas fallecidas por violencia machista desde 2003. Una de ellas era Imane, la vecina de Valencia de Alcántara asesinada el pasado 1 de noviembre. A ella se refirió de forma expresa el presidente de la Junta de Extremadura, que recordó su ausencia al comienzo de su intervención.

El patio de columnas de la Diputación de Badajoz también acogió un acto institucional en el que el presidente provincial, Miguel Ángel Gallardo, apostó por el trabajo de las instituciones contra esta lacra.

La Plaza Mayor de Cáceres también acogió durante la mañana un acto institucional. Tuvo lugar en las escaleras del Ayuntamiento, donde Pilar Cebrián, en representación de la Fundación Mujeres, habló de la violencia que sufren muchas mujeres a lo largo de sus vidas «como hijas, esposas y parejas, como madres y como abuelas en el núcleo del patriarcado, la familia, en la que se reproducen relaciones de poder».

La Fundación Mujeres ratificó su «compromiso» con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y advirtió de que se debe seguir trabajando «en la ruptura del silencio, la sensibilización y la concienciación a la ciudadanía». También pidió mejorar la coordinación entre los agentes sociales implicados en la violencia contra las mujeres, dotar todos los recursos que sean necesarios, impulsar el debate social y ofrecer formación a las personas que trabajan con las víctimas.

Sillas vacías

En Badajoz las Casas Consistoriales y la Plaza Alta acogieron unos actos que se vieron reforzados por el teatro. La actividad titulada 'Mujeres de negro contra las violencias machistas' comenzó a las 11.30 y el encargado de abrir el acto fue el alcalde, Ignacio Gragera, quien agradeció que el salón se hubiese llenado de ciudadanos deseosos de difundir el mensaje de una sociedad cada vez más igualitaria.

Tras él ha intervino el concejal de Servicios Sociales, Antonio Cavacasillas, que destacó la aportación de las asociaciones que trabajan en la promoción de la mujer en la ciudad y en la atención de las víctimas de violencia machista. «Hoy es un día en el que nos reunimos para romper el silencio y recordar que la violencia de género es una violación de los derechos humanos que afecta a las mujeres de todo el mundo».

En la misma idea insistió Carmen Delgado Sosa, coordinadora de la Oficina de Igualdad del Instituto Municipal de Servicios Sociales. «Todavía hay encuestas en las que el 20% de chicos de instituto niegan que exista la violencia de género», lamentó.

Para dar contenido a esta actividad el 'Taller de habilidades sociales y comunicativas a través del arte dramático' ofreció una representación en la que participaron Marta Dávila, Ana María Antúnez, Pamela María Mailat, Matilde Pacheco y Carmen Cruz Maldonado, usuarias de los servicios sociales de Badajoz. Interpretaron textos de Lorca bajo la dirección de María Jesús Delgado López y contaron con la colaboración de alumnos y profesores del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil.

Tras esa obra teatral las actividades se trasladaron a la Plaza Alta, donde mujeres de la ciudad se cubrieron con un velo negro, símbolo del machismo, del que se desprendieron para reivindicar el respeto para las mujeres.

En Plasencia el Ayuntamiento reconoció la labor que realiza en la lucha contra la violencia de género la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena.

Actividades con parecido contenido se repitieron en decenas de localidades de la región con el objetivo de conseguir que las 38 sillas vacías que ayer se colocaron en la Plaza Alta, cada una con el nombre de una mujer asesinada, dejen de tener sentido el próximo 25N.