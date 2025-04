María Félix Tena: «La erradicación de la violencia de género no puede seguir aplazándose»

Profundamente emocionada, «lloré cuando la concejala Maite Díaz me comunicó este premio», la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), María Félix Tena ... ha agradecido en su nombre «y en el de todos mis compañeros» el reconocimiento de Plasencia a su labor constante desde la justicia para hacer frente a la violencia de género y la protección de las víctimas.

"Siento una profundísima emoción y no solo personal. A todos nos gusta que se acuerden de nosotros, pero este reconocimiento es a la labor judicial, muy denostada últimamente, a la entrega y profesionalidad de los hombres y mujeres que cada día van a trabajar para prestar una servicio a los ciudadanos, a los que acuden en busca de la protección de sus derechos", ha dicho María Félix Tena.

Para la presidenta del TSJEX continuar con esta labor es imprescindible, pero no solo desde la justicia. "La violencia de género es un problema social, no judicial, que requiere la participación de todos; si no, no vamos a lograr la erradicación y la sociedad del siglo XXI no será una sociedad social si no lo conseguimos y esta erradicación no se puede seguir aplazando". María Félix Tena señala que, "en mi modesta opinión, hay que trabajar en educación, es la asignatura pendiente, porque la prevención comienza por la educación".

Aunque ha dejado claro que se han producido muchos avances en esta lucha, "en el Código Penal de 1995 no aparecían los delitos contra la violencia de género, hay aún mucho por hacer". Por ello cree necesario que continúen los actos por el 25N, "porque hay que seguir dando visibilidad a esta lacra, la llamada de atención tiene que continuar".

En un acto marcado por la emoción, también por las interpretaciones musicales del trío Dacapo y en el que se han recordado los nombres de las 38 mujeres y los dos menores asesinados en lo que va de año, la presidenta del TSJEX ha instado a seguir trabajando por la erradicación, "porque si no la sociedad seguirá fallando en uno de sus puntales, que es la dignidad del ser humano".

Ampliar Entrega de flores en la nueva rotonda dedicada a las mujeres víctimas de violencia machista. ANDY SOLÉ

El reconocimiento a María Félix Tena ha concluido con el reparto de 38 flores entre los presentes en el abarrotado salón de actos de Servicios Sociales, donde se ha llevado a cabo. Flores que posteriormente se han depositado junto a la escultura -un gran lazo lila- que se ha descubierto en la rotonda de la avenida de las Acacias, desde hoy dedicada a las mujeres víctimas de la violencia machista.

La celebración del 25 de noviembre en Plasencia concluirá esta tarde con una manifestación organizada por la Plataforma Feminista, que saldrá a las 20 horas desde el parque de la Coronación y llegará hasta la plaza Mayor, donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto.