Extremadura tiene la mayor proporción de armas del país, una licencia por cada trece habitantes

Extremadura es la comunidad con más licencias de armas por habitante, un título que además no le disputa nadie, ya que la distancia con la ... siguiente es importante. En la región había al acabar el año pasado 79.620 autorizaciones en vigor, lo que equivale a una por cada trece empadronados, una ratio que casi triplica la del conjunto del país, donde la proporción es de una por cada 34 residentes, según los últimos datos del Ministerio del Interior. La segunda en esta clasificación es Castilla La Mancha, donde hay una por cada 18 habitantes.

Hay que tener en cuenta que aunque cada propietario necesita un permiso por cada tipo de arma, puede luego poseer varias. De hecho, enExtremadura hay 154.415 armas registradas.

De esos cerca de 80.000 permisos, casi 50.000 son del tipo E, que en Extremadura es en esencia la que tienen quienes practican caza menor o tiro deportivo, principalmente la primera modalidad. En rigor, es el permiso requerido para «escopetas y demás armas de fuego largas de ánima lisa con punzón de escopeta de caza, armas de fuego largas rayadas para tiro deportivo del calibre 5,56 (22 americano), armas de aire u otro gas comprimido de más de 24,2 julios, ballestas y armas para lanzar cabos», según la normativa.

En concreto, son 49.936 licencias de tipo E las que había activas en la región al acabar el año pasado, lo que equivale a cerca de dos tercios del total autonómico de permisos de armas. Al terminar el año 2022, eran 50.295, o sea, un 1,7% más.

La concesión de esta licencia es competencia del jefe de la comandancia de la Guardia Civil, al igual que ocurre con la de tipo D, que es la exigida para manejar «armas de fuego largas rayadas (rifles) para caza mayor». De estas había en la región al final del año pasado 25.220, que son un 0,7% más que al finalizar el ejercicio anterior.

«La caza menor es sin duda la que tiene más aficionados en Extremadura, pero su escasez, mantenida ya desde hace unos años, está provocando un trasvase de aficionados hacia la caza mayor», constata José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza, que en estos momentos cuenta con unos 35.000 federados.

Entre las funciones de este colectivo está la de formar a los nuevos cazadores, una labor que según su dirigente, está dando sus frutos. «El año pasado, organizamos 31 cursos y formamos a 1.064 jóvenes», detalla Gallardo, que destaca una cifra: el 18% de los alumnos fueron mujeres. «Hace unos veinte años, cuando empezamos con estos cursos, el porcentaje de mujeres era de entre el tres y el cuatro por ciento, lo que nos da una idea de hasta qué punto ha crecido la presencia femenina en la práctica cinegética en nuestra comunidad».

«Además –amplía–, el papel de la mujer en la caza en Extremadura ha cambiado claramente. Siempre ha participado, pero mientras que antes lo hacía sobre todo como acompañante del cazador, ahora cumple un papel activo, más claro aún en modalidades como la caza menor con perros».

Permisos a menores de edad

También destaca Extremadura por su número de licencias en la franja de edad de los 14 a los 17 años. Eran 235 al acabar el año pasado, lo que equivale a una de 268 autorizaciones de armas. Es la tercera ratio más alta del país, por detrás de Navarra (una por cada 129), Aragón (228) y Andalucía (267).

«Este dato nos dice que hay relevo en la caza en la región, lo cual es una gran alegría», valora José María Gallardo, que recuerda que «Jocaex, que es la asociación de jóvenes cazadores de Extremadura, es la mayor asociación juvenil de España en este campo».

Además, el presidente de la Federación recuerda que «ese chico de entre 14 y 17 años tiene la licencia porque ha aprobado un examen de la Guardia Civil teórico y otro práctico, y también un examen físico y otro psicotécnico, y el hecho de que se le haya concedido esa autorización significa que puede usar ese arma, pero no es su propietario». «Y otro apunte –concluye Gallardo–: no debemos olvidar que la normativa obliga a que cuando el menor de edad esté usando el arma, debe haber un adulto acompañándole, y no solo eso, sino custodiándole y tutelándole, y ese adulto en ese momento debe estar dedicado a esto, al acompañamiento, custodia y tutela, en exclusiva, no puede estar ese adulto cazando él mientras tiene encomendada esas tareas».