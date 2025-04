Extremadura lleva las consultas de salud mental hasta el domicilio de los pacientes

El nuevo plan de salud mental que han aprobado el Gobierno y las comunidades autónomas promueve un modelo de atención integral y comunitario que ... favorezca la recuperación e nclusión social de los pacientes y para eso, entre otras medidas, se quieren impulsar alternativas a la hospitalización como la atención domiciliaria.

Plasencia lidera en Extremadura la apuesta que recoge el plan nacional. En este área sanitaria las consultas de salud mental en los domicilios de los pacientes ya son una realidad gracias al compromiso de los integrantes del Equipo de Tratamiento Asertivo Comunitario (ETAC).

«La Ley de Sanidad de 1986 recogía la necesidad de potenciar la psiquiatría comunitaria y lo mismo han hecho los planes de salud siguientes», explica la psiquiatra María Victoria Gómez, al frente del ETAC.

«Ocurre, sin embargo, que en ocasiones se recogen medidas que después no se llevan a cabo». Pero esto no es lo que ha sucedido en Plasencia. «Nosotros hemos decidido tirar para adelante con las consultas a domicilio por la dispersión geográfica de la zona». De un área sanitaria con 14 centros de salud, solo tres de ellos en Plasencia, y con una población que ronda los 115.000 habitantes, «entre los que hay pacientes que no tienen vínculo con los equipos de salud mental, que dejan los tratamientos, que dejan de asistir a las consultas», detalla la psiquiatra.

A ellos se dirige la apuesta del equipo que lidera la doctora Gómez Tomé, el único en la región que lleva las consultas al domicilio de los pacientes y que cuenta ya, además, con experiencia suficiente en esta labor. Porque lo que ahora se recoge en el nuevo plan de salud mental cumple dos años en el área sanitaria de Plasencia, gracias a un convenio entre el SES y el Sepad que posibilitó la formación del ETAC.

Junto con la psiquiatra María Victoria Gómez lo conforman, por parte del SES también, la enfermera Andrea Muñoz y la trabajadora social Ana Benavente. Por parte del Sepad están la trabajadora social Estrella Durán, la terapeuta ocupacional Ana García y la enfermera Nuria Bravo.

«Fue en febrero de 2023 cuando decidimos tirarnos al barro, con pocos recursos y mucho compromiso», cuenta la psiquiatra. «Consideramos que era preciso atender a los pacientes con problemas graves de salud mental en sus casas para dar respuesta no solo a sus patologías, sino también a sus condiciones sociales».

Ampliar La enfermera Andrea Muñoz administra la medicación a una paciente en su casa. HOY

De ahí la apuesta por crear un equipo multidisciplinar. «El objetivo es atender todas las circunstancias del paciente para evitar una hospitalización o un ingreso de por vida». Por eso, la parte sanitaria del equipo se ocupa de controlar la enfermedad y administrar la medicación, pero trabajadoras sociales y terapeuta les acompañan en los trámites para optar a ayudas y recursos y les pautan actividades con las que organizar su día a día. «No les atendemos como pacientes, sino como personas», resume María Victoria Gómez. «Porque a veces los ingresos no se producen por su patología sino porque no saben desenvolverse en la vida». De hecho, «es lo más complicado después de un ingreso prolongado en el tiempo».

Deterioro funcional

Es la situación de algunos de los 22 pacientes que el ETAC trata en sus casas en estos momentos. El máximo al que pueden llegar en los dos días a la semana, martes y miércoles, que se dedican a las consultas a domicilio.

La mayoría hombres con una edad que ronda los 50, que viven solos en muchos casos y sin vínculos familiares ni sociales. «Es cierto que se ha trabajado el estigma de la depresión, pero no se ha avanzado nada en el de la salud mental grave, por lo que la sociedad aparta a quienes la sufren», dice la psiquiatra. Por eso, son pacientes que han roto su vínculo con los equipos de salud mental y cuyas condiciones vitales empeoran de forma notable sin un tratamiento médico y sin una ayuda social.

«Habitualmente contactamos con ellos cuando tienen un brote que conlleva un ingreso hospitalario, o nos avisan los compañeros de que no van a las consultas o contactan con nosotras los trabajadores sociales de las localidades». Los profesionales del ETAC van a hablar con ellos, «no esperamos a la demanda del paciente, nos adelantamos», y les dan la posibilidad de atenderles en casa, sin necesidad de desplazarse a ninguna consulta.

Aunque hay quienes se niegan, la mayoría acepta la propuesta y el equipo lo incluye en su rutas semanales. «Cuando logramos que uno vuelva a retomar la rutina de las consultas, incluimos un nuevo paciente». Otra persona «con un trastorno mental grave, esquizofrenia o trastorno bipolar la mayoría, sin vínculos con los servicios de salud mental y, sin embargo, con un deterioro funcional muy importante, porque son personas que no se valen por ellas mismas y que requieren ayuda para su día a día».