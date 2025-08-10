HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado 9 de agosto en Extremadura?
Alumnos de FP en una clase práctica en un instituto de Plasencia. HOY

Extremadura lidera el número de titulados en grado medio de FP

El alumnado extranjero ha crecido un 16,4% en un curso situando a la región como la tercera comunidad del país en la que más ha aumentado

Ana B. Hernández

Domingo, 10 de agosto 2025, 07:44

Extremadura lidera el número de alumnos que consiguen titularse en los grados medios de Formación Profesional (FP) en el país con respecto a ... los estudiantes que los cursan y es una de las regiones, con País Vasco y Andalucía, con más alto porcentaje también en los ciclos de grado superior.

Top 50
  1. 1 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  2. 2

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  3. 3 Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange
  4. 4 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  5. 5 El Corte Inglés cerrará la tienda Sfera de la calle Segura Otaño en Badajoz
  6. 6

    Agenex busca a 9.000 extremeños que no cobran el bono social térmico porque no saben que pueden
  7. 7

    Una empresa cacereña, en la trama de fraude fiscal por la que ha sido condenado Imanol Arias
  8. 8

    Exculpan al SES del intento de suicidio de un paciente en el Puente Real de Badajoz
  9. 9 Desactivan el nivel 1 de peligrosidad en la reactivación del incendio en Aldea del Cano
  10. 10 Rescatan a dos hombres heridos tras sendos accidentes en dos gargantas del Valle del Jerte

