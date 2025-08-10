Extremadura lidera el número de titulados en grado medio de FP

Extremadura lidera el número de alumnos que consiguen titularse en los grados medios de Formación Profesional (FP) en el país con respecto a ... los estudiantes que los cursan y es una de las regiones, con País Vasco y Andalucía, con más alto porcentaje también en los ciclos de grado superior.

Según los últimos datos publicados el pasado julio por el Ministerio de Educación, «Extremadura tiene el porcentaje más alto en el grado medio y de los más altos en grado superior con un 77,8 % y 82,1 %, respectivamente», se recoge en el informe del sistema estatal de indicadores de la educación 2025, que se emite desde 2000 y analiza el grado de eficiencia y eficacia del sistema educativo.

En el mismo se plasma también la cada vez mayor importancia de la FP en la formación de los extremeños. Aunque siguen siendo más los estudiantes universitarios que los que cursan ciclos formativos en la región, la tasa neta de escolarización en la educación universitaria ha descendido en un curso un -0,3, mientras que esta misma tasa ha subido en la educación superior no universitaria un 2,6.

En cuanto a las familias profesionales por las que se decantan los estudiantes, Extremadura sigue la línea nacional. En los ciclos formativos de FP grado básico, las que tienen mayor peso son Informática y Comunicaciones, Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica, Imagen Personal y Transporte y Mantenimiento de Vehículos.

En el grado medio la familia profesional más demandada con mucho es Sanidad, seguida de Administración y Gestión e Informática y Comunicaciones, y en grado superior son, además de Sanidad e Informática y Comunicaciones, Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

En grado medio y superior hay un porcentaje similar de hombres y mujeres, pero existen grandes brechas de género analizando por familias. El porcentaje de mujeres es bastante más elevado que el de hombres en las familias de Imagen Personal, Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Textil, Confección y Piel. Los hombres son mayoría en Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Instalación y Mantenimiento, Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica y Energía y Agua.

Escolarización y ratios

El informe del Ministerio de Educación, que analiza la evolución del sistema educativo en España durante el curso 2022-2023, resalta también el avance de la región en escolarización infantil y educación de adultos. En la primera, el acceso es casi universal a los tres años, con un 98,6 % de niños escolarizados, cifra que aumenta al 100 % a los 4 y 5 años. Estos datos sitúan a Extremadura como una de las comunidades con mejores tasas de acceso temprano a la educación, junto a Galicia y Murcia. Sin embargo, la cobertura en edades de 0 a 2 años sigue siendo más baja que en otras regiones (12,5 % para menores de un año y 44,2 % con un año).

También el informe del Ministerio resalta la posición de Extremadura en el ámbito de la educación de personas adultas, donde figura entre las cinco comunidades con mayor escolarización en edades de 16 a 24 años. Con tasas como el 3,7 % a los 18 años o el 2,4 % a los 19, la región se consolida como referente nacional en oportunidades educativas. Esta tendencia refleja el esfuerzo institucional por ofrecer itinerarios flexibles, tanto presenciales como a distancia, para jóvenes que abandonaron prematuramente sus estudios o buscan mejorar su cualificación laboral.

La región, además, mantiene una de las ratios de número de alumnos por aula más bajas del país en todas las etapas educativas obligatorias. De hecho, en Primaria tiene la menor tasa, con 17,6 alumnos por aula, seguida de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón. Y en Secundaria, la segunda más baja (21,1) tras Aragón.

De la misma manera la tasa que se da en la región en cuanto a la ratio de alumnos por profesor, se sitúa por debajo de la media nacional, que está en 11,3. Extremadura es de las comunidades con una tasa inferior a los 10 estudiantes junto con Castilla y León, Navarra, Asturias y Galicia.

Alumnado extranjero

La baja natalidad sigue marcando la región y el descenso en la matrícula va a más cada curso escolar. Extremadura ha perdido más de 5.000 alumnos en los dos últimos cursos entre Infantil y Primaria y la tendencia continúa a la baja.

La situación no es una excepción en la región, pero en otras comunidades la pérdida se palía con alumnado extranjero. Es un aspecto en el que la región ha mejorado en el curso 2022-2023, el analizado en el informe, cuando se produjo un aumento del 16,4% respecto al anterior hasta sumar 6.897 estudiantes de otras nacionalidades. Fue la comunidad, con Galicia, Valencia y Asturias, en la que más creció. Por encima de la media nacional, que fue del 11,8%. No obstante, Extremadura sigue siendo la comunidad con un menor porcentaje de alumnos extranjeros sobre el total, con un 3,8%. Nada que ver con el 17,7% de Baleares, el 16% de Cataluña o el 15,5% de La Rioja.

Por último, el informe destaca que el 62 % de las aulas en Extremadura ya cuenta con sistemas digitales interactivos, el 94 % de los centros tiene página web activa y más del 80 % utiliza entornos virtuales de aprendizaje, lo que posiciona a la región dentro del estándar nacional en digitalización educativa. Además, Extremadura mantiene una atención especial al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, participando activamente en programas de integración y en el diseño de itinerarios personalizados.