Extremadura no habla inglés

Soy de francés y lo soy porque en mis tiempos no se podía ser de otra lengua. Ser de francés quiere decir que eres sexagenario, ... que morirás con el complejo de no haber aprendido inglés y que, para más inri, en los conciertos internacionales te sientes ridículo cuando el cantante (los de francés lo llamamos vocalista) dice unas palabras y nosotros miramos al público para saber si debemos reír, silbar o poner cara de circunstancias.

En Cáceres, en los años 60, había profesores de inglés en el instituto El Brocense y poco más. El resto, a estudiar francés. En venganza homofóbica, teníamos la certeza absoluta de que los estudiantes de inglés eran cursis y afeminados. Pero en pocos años, cambiaron las tornas, España enloqueció con el inglés, la lengua de Shakespeare desbancó a la de Molière y ya ven, todos british y los de francés nos convertimos en una especie a extinguir que solo podíamos presumir de políglotas cuando llevábamos a los niños a Eurodisney, donde, paradójicamente, Minnie, Donald y Mickey nos hablaban en inglés y los niños lo entendían porque, evidentemente, matriculábamos a los pequeños en clase con una inglesa nativa en cuanto sabían decir: «¿Esto qué es?».

Eran niños con un inglés hablado muy correcto, pero llegaban al colegio y suspendían porque una cosa es hablar inglés y otra muy distinta dominar la gramática y la lengua inglesa. Y en este punto llegamos a la clave del problema: un sistema educativo que priorizaba el aprendizaje de la gramática y la memorización sobre la práctica comunicativa real.

Según una encuesta reciente del Instituto Nacional de Estadística, el 77% de los españoles afirma no hablar nada de inglés y España ocupa el puesto 36 entre 113 países en el ranking mundial Education First Proficiency Index (EF EPI) de 2023 y el puesto 26 de 35 países en Europa. Sin embargo, el 98'2% de los alumnos españoles estudia inglés como primera lengua. Es más, España está entre los países con más carga horaria de inglés: 100 horas lectivas anuales en Primaria y 125 horas en Secundaria.

El inglés sigue siendo una asignatura pendiente en España, donde, según un trabajo de Educaweb, tres de cada cuatro españoles no hablan nada de inglés y solo uno de cada tres jóvenes se expresan bien en esta lengua. Eso sí, lo intentamos con denuedo: somos el país de la Unión Europea con más búsquedas en Google relacionadas con «recursos para aprender inglés». Después está el floreciente negocio de las academias. En España, un barrio no se puede llamar barrio hasta que no tiene farmacia, multitienda y academia de inglés. Pero no lo hablamos o no lo hablamos bien. Nos falta soltura, conversación, fluidez… Hay diferencias fonéticas, problemas de pronunciación, factores educativos y culturales como el miedo al ridículo.

Si nos centramos en Extremadura, la situación se complica. Si hacemos caso al ranking EF EPI, nuestro dominio del inglés es el más bajo de España. ¡También en esto somos los últimos de la fila! Galicia es la región con más dominio del inglés con una puntuación de 564 y Extremadura tiene la puntuación menor: 501. Y un dato curioso: al otro lado de la frontera, Portugal está en el top 10 mundial de países donde se domina el inglés. Buscando explicaciones, encontramos una: el sistema vocálico inglés es amplio, el del gallego también y es semejante al del portugués con siete vocales tónicas principales y un vocalismo nasal que en zonas como Os Ancares eleva a 12 las vocales, parecido a Portugal. En Extremadura, solo tenemos cinco: a, e, i, o, u. Y bueno, quizás nos dé vergüenza. Aunque yo qué sé, si yo soy de francés.