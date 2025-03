Extremadura grita 'Todos somos iguales'

En torno a mil personas participaron en la manifestación convocada por la Plataforma 8M Badajoz para pedir la igualdad real entre hombres y mujeres, ... una actividad reivindicativa en la que se hizo patente la división que han mantenido en la Asamblea de Extremadura los diputados del PP, PSOE y Unidas por Extremadura.

Tina Rodríguez, diputada y alcaldesa de Fregenal de la Sierra por el PP; Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura; y Joaquín Macías, del grupo parlamentario Unidas por Extremadura, fueron los encargados de poner voz a una pugna política que también se hizo visible en las pancartas que acompañaban la manifestación: tras la de la Plataforma 8M caminaba Macías, mientras que el PSOE tenía lona propia y en ella iban varias representantes socialistas además de Miguel Ángel Gallardo, José María Vergeles y Ricardo Cabezas, portavoz del PSOE en la ciudad de Badajoz.

En medio, sin pancarta, caminaba la representación enviada por el PP a la manifestación, en la que tomaron parte las consejeras de Educación y Salud, Mercedes Vaquera y Sara García Espada, respectivamente, y el secretario provincial del PP, Manuel Naharro.

El tramo más reivindicativo durante la marcha fue el que abría la manifestación, en el que se situó Joaquín Macías. Lemas contra el patriarcado y el capital y críticas al sistema judicial eran amplificados por el megáfono que portaba Cristina Mesa, integrante de la Plataforma 8M Badajoz, y coreados por los presentes.

«Es un día para apoyar la causa feminista, mucho más cuando hay una auténtica ofensiva por parte de la derecha y de la extrema derecha para recortar derechos. Estamos en una especie de involución respecto al papel de la mujer en la sociedad, gravemente la extrema derecha quiere que la mujer vuelva a lugares restringidos y que tenga una menor influencia social», defendía Joaquín Macías.

Miguel Ángel Gallardo, por su parte, pedía un mayor reparto del tiempo que dedican las mujeres al cuidado de los mayores y exigía la abolición de la prostitución como forma de esclavitud que afecta a las mujeres. «Es muy importante resistir en los derechos conquistados por los gobiernos socialistas, resistir ante los ataques de la ultraderecha que pretende derogar esos derechos conquistados con las leyes».

El secretario general de los socialistas también defendió el rechazo de su partido a la declaración institucional que otros años se ha aprobado de forma unánime en la Asamblea de Extremadura. «La declaración institucional desgraciadamente se dejó de hacer única con la irrupción de los socios de gobierno de la señora Guardiola. No se puede estar gobernando con quienes claramente atacan los derechos de las mujeres durante 364 días y luego quieren blanquearse acordando con el resto de grupos un manifiesto».

Frente a PSOE y Unidas por Extremadura se situaba Tina Rodríguez, que defendió la causa del 8M y afeó a estos dos partidos «su doble vara de medir». «Nos resulta raro que precisamente salgan con esa pancarta reivindicando el 8M pero luego no salgan con una pancarta afeando el comportamiento de gente como Ábalos o el 'Tito Berni'. Igual pasa con Unidas por Extremadura, no les hemos visto con ninguna pancarta afeando el comportamiento con las mujeres de Errejón o Monedero. Me parece que es una doble vara de medir que no tenemos que asumir».

Esos fueron los planteamientos políticos que se expresaron durante la manifestación que terminó en el Paseo de San Francisco de Badajoz justo cuando comenzaba a llover. En ese momento, la Plataforma 8M Badajoz solicitó una mayor implicación de las instituciones.

Tras la lectura del manifiesto, la lluvia dio un respiro y eso permitió escuchar a la Murga Liberadora, un grupo feminista del Carnaval de Badajoz que en algunas de sus letras ha criticado este año la actitud del juez Carretero y ha defendido la necesidad de repartir las tareas domésticas. Igualmente participaron en la marcha representantes de UGT y la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz, ambos con pancarta. A todos ellos se unieron mujeres y hombres de todas las edades, también niños y niñas, que quisieron tomar parte en una manifestación en la que se hizo presente Revuelta de las mujeres en la Iglesia, que defienden la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la Iglesia Católica.

Manifestación en Mérida

También hubo concentración en Mérida, donde el tiempo se alió con la la Plataforma 8M de Mérida. Las asociaciones feministas que llevan años organizando la marcha en la ciudad acudieron a la plaza de España con el cielo nublado, pero poco a poco se fueron abriendo claros y la manifestación salió a mediodía de la puerta del Ayuntamiento sin amenaza alguna de lluvia.

Fue una marcha corta, que apenas duró una hora y recorrió una manzana central: Plaza de España, Santa Eulalia y vuelta por Valverde Lillo.

Se sucedieron proclamas feministas en la calle y la que más se repitió fue la de '¡Viva la lucha de las mujeres!'. Encabezaron la marcha feministas de Mérida de larga trayectoria como Marisa Tena y otras componentes de la asociación Malvaluna.

En segunda fila caminaron los representantes políticos. Acudieron la presidenta de la Junta, María Guardiola o Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura. También concejalas del Ayuntamiento como Ana Aragoneses. Empezó la marcha con poco más de medio millar de personas, pero se fue sumando gente en el recorrido principal y en la Plaza de España. Al terminar hubo más de mil personas en la carpa.

La Plataforma 8M de Mérida advirtió sobre los retrocesos que amenazan la igualdad y la necesidad de reivindicar bajo la unidad de todos los colectivos feministas. Recordaron a las 52 asesinadas el año pasado por violencia doméstica en España. También que sufren más paro y que soportan las excedencias laborales para cuidados de hijos o padres. Se acordaron de la prostitución y la trata de blancas, una práctica que sufren en España jóvenes de países pobres que viven como esclavas.

Finalmente, la Plataforma pidió con vehemencia que en Extremadura las mujeres puedan optar a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública y gratuita.

750 asistentes en Cáceres

En Cáceres tampoco el mal tiempo impidió que varios cientos de personas tomasen el centro. El acto final en la Plaza Mayor reunió a unos 750 manifestantes, según el dato facilitado por la Policía Nacional.

La manifestación arrancó a la seis de la tarde con un lema: «Los derechos no se tocan». El mensaje que se dirigió a la administración es que la lucha feminista requiere de más recursos públicos para tener la fuerza necesaria.

La manifestación la abrió una gran pancarta con la palabra 'Igualdad' en mayúsculas con la rúbrica de la Plataforma. Detrás, una segunda pancarta clamaba contra los asesinatos por violencia de género. Entre los asistentes estuvieron representantes de la organización, de las centrales sindicales, de los cuatro partidos de la Corporación local, entre otros, la portavoz socialista Belén Fernández; la de UP, Consolación López; miembros del Gobierno como Jorge Suárez, Encarna Solís o Ángel Orgaz; el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, o la exalcadesa y actual eurodiputada, Elena Nevado. También se vio a la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y la secretaria de Igualdad, Ara Sánchez.

El manifiesto final lo leyó África Carozo Mangut, estudiante de FP, del Grado Superior de Administración y Finanzas. Era un texto en favor de «una movilización continúa», que haga posible afrontar los desafíos que vienen.

Plasencia mira a las jóvenes

En Plasencia las nubes dieron una pequeña tregua, aunque fue un 8 de marzo plagado de paraguas. En total, unas 300 mujeres, hombres y niños que recorrieron en poco más de veinte minutos el parque de la Coronación hasta llegar a la Plaza Mayor.

Allí, Nuria López, portavoz de la Plataforma Feminista de Plasencia, leyó un comunicado que puso el foco en las leyes actuales: «Siguen poniendo y quitando según interesa y siempre cuestionando nuestros derechos, nuestras vidas, nuestra sexualidad, nuestros gustos por amar, y sabéis qué... el amor entre las mujeres es lo que nos salva».

Por último, el mensaje también estuvo dirigido a las generaciones futuras: «Hoy queremos en especial mandar un mensaje a nuestras hijas, a todas las niñas, que son la esperanza, y por ellas trabajamos en nosotras mismas, porque hay niñas que, aunque no lo veáis, les falta todo».