La manifestación del 8M exige en Cáceres más recursos en la lucha feminista

Ni la amenaza de lluvia, ni los 12 litros por metro cuadrado hasta las cuatro de la tarde, ni vientos de más de 60 kilómetros ... por hora, ni Jana impidieron este sábado por la tarde que varios cientos de personas tomasen el centro de Cáceres para protagonizar su particular grito por la igualdad. Fueron alrededor de medio millar de entrada, a la altura de la Plaza de América, aunque luego se fueron sumando bastantes aunque sin llegar a duplicar la cifra inicial. El acto final en la Plaza Mayor reunió a unas 750, según el dato facilitado por la Policía Nacional.

En la celebración del 8M, la Plataforma de Mujeres por la Igualdad (PMI) convocó para echarse a la calle en una manifestación que arrancó a la seis de la tarde en la parte alta de Paseo de Cánovas. Era su punto de partida con un lema: «Los derechos no se tocan». El mensaje que se dirigió a la administración es que la lucha feminista requiere de más recursos públicos para tener la fuerza necesaria.

Para la hora en la que la manifestación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronosticaba un cien por cien de posibilidades de lluvia, tras una jornada especialmente desapacible en la que el eje de la marcha, el popular bulevar cacereño, aparecía con restos de ramas derribadas por el viento antes de que apareciesen las primeras pancartas y se escuchasen voces en contra de un sistema que aún hace prevalecer el patriarcado y deja en segundo plano a la mujer. «Quiero ser libre, no valiente», «Mi abuela quería para mí lo que no tuvo para ella» o «El feminismo no es feminazi», fueron algunas de las proclamas.

La manifestación la abrió una gran pancarta con la palabra 'Igualdad' en mayúsculas con la rúbrica de la Plataforma. Detras, una segunda pancarta, clamaba contra los asesinatos por violencia de género. Entre los asistentes estuvieron representantes la organización, de las centrales sindicales, de los cuatro partidos de la Corporación local, entre otros, la portavoz socialista Belén Fernández; la de UP, Consolación López; miembros del Gobierno como Jorge Suárez, Encarna Solís o Ángel Orgaz; el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, o la exalcadesa y actual eurodiputada, Elena Nevado. También se vio a la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y la secretaria de Igualdad, Ara Sánchez. Fue una manifestación menos concurrida que otras anteriores, posiblemente por el mal tiempo y por coincidir en sábado, según participantes habituales de la misma.

Barukada

La igualdad y los derechos de las mujeres se ponían en primer plano en una protesta que estuvo amenizada por Batukada Santuka de Fuego y que con su ritmo daba más fuerza a la idea principal, el reconocimiento en los aspectos laborales, educación, la lucha contra los techos de cristal y «el suelo pegajoso», ese que impide una conciliación real y corresponsable entre hombres, mujeres, empresas y el propio Estado.

De ello quedó constancia en el manifiesto final. Apenas tres cuartos de hora después del inicio de la marcha, África Carozo Mangut, estudiante de FP, del Grado Superior de Administración y Finanzas, fue la encargada de leerlo. Era un texto en favor de «una movilización continúa» que haga posible afrontar los desafíos que viene. «Aunque hemos logrado avances, aún persisten profundas desigualdades que nos impiden alcanzar una equidad real», sugirió.

«Las asociaciones feministas y entidades que defienden los derechos de las mujeres necesitan más financiación para continuar su labor» Manifiesto 8M

La marcha se presentó como una forma de «renovar» el compromiso feminista. A cada idea que se expresaba seguía un reiterativo, por necesario, 'Los derechos no se tocan', lema de la manifestación. De nuevo con la paisana María Telo como referente, y con una fecha, la de 1975, para reconocer la capacidad jurídica de las mujeres, la Plataforma de Mujeres por la Igualdad puso el acento en una exigencia de igualdad salarial, en un «basta» para la precariedad laboral y los techos de cristal.

Las mujeres asumen «los empleos menos cualificados y peor pagados», señala el manifiesto. Además de denunciar el patriarcado y cualquier tipo de violencia contra la mujer, se envió un mensaje nítido a la administración pública: «Exigimos más implicación». La explicación es que «sin recursos, la lucha se debilita». «Las asociaciones feministas y entidades que defienden los derechos de las mujeres necesitan más financiación para continuar su labor», destacan.

El 8M cacereño finalizó en los soportales del edificio del Ayuntamiento. También estaba programada la actuación del Conservatorio Profesional de Danza en una jornada con corolario final: «Nos queremos libres, nos sabemos iguales y no daremos ni un paso atrás».