Vacunas contra la covid: Extremadura espera indicaciones para la cuarta dosis de la vacuna a mayores de 80 años

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha señalado este lunes que Extremadura organizará todo lo necesario en cuanto se decida la administración de la cuarta dosis a personas de 80 años, un tema que está siendo debatido en la ponencia de vacunas, ya que los expertos aconsejan espaciar más en el tiempo la nueva inoculación.

Vergeles ha indicado que la ponencia de vacunas «es consciente de que no se puede castigar más al sistema inmunitario», y que hay que espaciar algo más las dosis de refuerzo porque si no, «estamos sustituyendo el sistema inmunitario por las vacunas».

«En ese debate estamos y cuando nos digan que hay que poner la cuarta dosis a mayores de ochenta años, organizaremos las cosas para que sea ahí», ha recalcado en declaraciones a los medios este lunes en Cáceres donde ha visitado la residencia de mayores Ciudad Jardín situada en el céntrico Paseo de Cánovas.

Respecto a la incidencia del covid-19 en las personas mayores que viven en centros asistenciales, el responsable sanitario ha señalado que sigue habiendo casos en las residencias pero «afortunadamente, son leves».

Así, ha recordado que un estudio de la Fundación Mapfre hecho público el pasado fin de semana, revelaba que Extremadura es la comunidad autónoma con más plazas residenciales por habitante, un dato que también se refleja en la tasa de incidencia de contagios por coronavirus en esta población.

«Eso significa que vamos a seguir teniendo casos en las residencias de mayores aunque tienen una sintomatología leve en la inmensa mayoría, y las cifras de indicadores de gravedad en esos centros también están siendo bajos, por lo que hay que seguir protegiendo a los mayores como se deben proteger», ha concluido.

Incidencia en aumento

Vergeles también ha subrayado que no hay «duda ninguna» sobre que la incidencia de covid-19 va a aumentar tras la Semana Santa pero subraya que Extremadura se mantiene en el nivel más bajo de riesgo, por lo que insiste en reclamar un «uso responsable» de las mascarillas para que no aumenten las hospitalizaciones.

«Se nota el efecto de Semana Santa», ha reconocido Vergeles, quien ha recordado «el virus no se ha ido», pero que la variante actual provoca síntomas leves y hay un porcentaje de población vacunada «muy importante», por lo que defiende la decisión de poner en marcha la nueva métrica para controlar la evolución de la pandemia.

El aumento de la incidencia se debe, según sus palabras, a que ha habido una movilidad «muy importante», pero sobre esta cuestión ha refrendado que era «necesario» porque «la sociedad lo estaba reclamando», y no solo verbalmente, sino también, ha dicho, «a través de muchos de los síntomas y de la fatiga que tenían». En este punto, ha insistido en que hay que «aprender a convivir con el virus» y ha deseado que en las mediciones no se incremente el nivel de riesgo, que resulta no solo la incidencia, ha recordado, sino del índice de gravedad de la enfermedad que se mide a través de ingresos hospitalarios.

No obstante, Extremadura se mantiene en alerta 1 desde hace «mucho tiempo», que es el más bajo de todos, por lo que los responsables sanitarios continuarán trabajando e insistiendo en el «uso responsable» de las mascarillas que, tras la eliminación de la obligatoriedad en los espacios interiores, ha recordado, «no es obligatorio» quitarlas.