Sanidad estudia una cuarta dosis para residencias y mayores de 80 años

Álvaro Soto Madrid Lunes, 18 de abril 2022 | Actualizado 21/04/2022 09:05h. Comenta Compartir

El Ministerio de Sanidad estudia extender la cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19 a los más de tres millones de españoles de más de 80 años o que viven en residencias de mayores. Según explican a este periódico fuentes de la Ponencia de Vacunas, el departamento de Carolina Darias considera probable que este segundo pinchazo de recuerdo pueda comenzar a administrarse en mayo. Ahora mismo, ya lo han recibido 350.000 inmunodeprimidos (personas transplantadas, en tratamiento por cáncer o mayores de 40 años con síndrome de Down).

La Ponencia de Vacunas, el órgano de expertos del ministerio y de las comunidades autónomas que ha diseñado la campaña de vacunación, ha comenzado a preparar la inclusión en la cuarta dosis de estos dos nuevos grupos después de recibir el aval de los organismos europeos. El 6 de abril, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) abrieron la puerta a administrar la dosis extra a los mayores de 80 años después de estudiar los datos sobre el mayor riesgo de enfermedad grave en este grupo de edad y la protección proporcionada por el nuevo pinchazo. Sin embargo, descartaron por ahora extenderla al conjunto de la población, a la espera de analizar nuevos informes sobre sus beneficios.

Esta vez, España va a seguir las recomendaciones europeas, aunque va a ampliar la cohorte no solo a los mayores de 80 años, sino también a los residentes en geriátricos. «El 80% de ellos de los usuarios de estos centros tiene más de 80 años y una vez que se decide administrarles a ellos la vacuna, por cuestiones sanitarias y también para evitar discusiones internas, lo más razonable es que la reciban todos los residentes», explican desde la Ponencia de Vacunas.

Durante esta semana, los expertos están culminando los detalles del plan y la que viene o la siguiente el Ministerio de Sanidad tomará la decisión final. Salvo cambios de última hora, la previsión es que la cuarta dosis pueda empezar a suministrarse en estos grupos en las primeras semanas de mayo. Sobre el compuesto que se distribuirá, será con toda probabilidad será uno de ARN mensajero y especialmente, de Pfizer, el más utilizado en la campaña de vacunación.

En la línea de la EMA y del ECDC, los expertos españoles asumen que el impacto de la cuarta dosis en el sistema inmune es menor que el de la tercera, pero también creen que este es un buen momento para administrarla en la población vulnerable: se cumplen seis meses desde este colectivo recibió la tercera dosis, de manera que la eficacia de la fórmula ha descendido, mientras el virus en España sigue circulando, con la incidencia acumulada en los mayores de 60 años por encima de los 400 casos. «Cuanto más importante es la ola, más se aprecian los beneficios de una nueva dosis de refuerzo», sostienen desde la Ponencia de Vacunas.

No en la población general

En cambio, los especialistas de Sanidad descartan actualmente ampliar la cuarta dosis a más grupos de edad, como ocurre en otros países europeos, como Francia, que vacuna a los mayores de 60 años, y menos a la población general. «Hay que pegar los tiros cuando hace falta», afirman contundentes desde la ponencia. «Sabemos que en el próximo otoño-invierno, casi con toda seguridad, tendremos que poner otra dosis al conjunto de la población. Entonces será muy importante y debemos evitar llegar a ese punto con fatiga vacunal», argumentan.

Además, existen otros factores que invitan a la prudencia a la hora de aprobar un cuarto pinchazo para todos. Primero, el aumento del beneficio vacunal cuando aumenta el intervalo entre dosis. «En la población no vulnerable, cuanto más tiempo transcurra entre pinchazos, más efectos tiene la vacuna. En general, no conviene administrar dosis de refuerzo cada muy poco tiempo», señalan. Y no menos importante es que los vacunólogos aguardan con esperanza la nueva generación de vacunas, que podría llegar en los próximos meses y que estaría adaptada a la variante ómicron, la causante de la sexta ola en España y que representa el 99,3% de los nuevos contagios, según los datos actualizados ayer por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).