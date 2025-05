Extremadura empieza a volcarse con Ucrania

Krystina Mykulyak dice que «no podía estar sin hacer nada» ante el panorama de su país, y se puso manos a la obra para recoger ... material sanitario y bienes de primera necesidad para Ucrania. Todo acaba de empezar, tiene que imprimir los carteles, pero la acción ya está en marcha, explica esta ucraniana de 39 años, residente en Cáceres desde 2014, casada con un cacereño y madre de dos hijos pequeños.

En su país tiene buena parte de su familia, entre ellos su padre, que vive en Rivne, al noroeste, y es su contacto directo en la organización de esta recogida solidaria. Disponen de dos camiones que están en Ucrania y que pueden desplazarse hasta Cáceres para llevarse el material una vez que esté recogido. Militares ucranianos serían, indica Krystina, las personas que se ocuparían de venir a recogerlo. «Están autorizados a salir del país», explica.

Por ahora tiene dos establecimientos colaboradores, uno es la multitienda de Cáceres el Viejo y otra la tienda de alimentos de origen rumano Transilvania de la calle Antonio Silva. Hacen falta cosas para neonatos y embarazadas. También material sanitario y otros elementos útiles como linternas, tazas metálicas, mochilas, pañales para niños y para adultos y sacos de dormir. Hacen falta también alimentos para bebés además de galletas y conservas o productos no perecederos. Es adecuado enviar sopas de sobre o caldos en 'brick'.

Mérida y San Serván

En Mérida, el teléfono de Olena Kozyr, de 39 años, auxiliar de enfermería ahora en paro, no para de sonarle. Se le acumula la solidaridad de ciudadanos con ganas de ayudar al pueblo ucraniano. Ella lleva media vida en la capital de Extremadura, donde reside desde hace 19 años. Tiene una niña de 4 años y un niño de año y medio. Su marido es de Oliva de la Frontera.

Vídeo. Olena Kozyr, en uno de los tres locales en Mérida onde se recoge la ayuda. J. M. Romero

Su padre emigró de Ucrania para llegar a Extremadura. Cuando encontró trabajo, trajo a su mujer y a Olena, hija única de un matrimonio de la ciudad de Sumy (269.000 habitantes), al noreste de Ucrania, a 50 kilómetros de la frontera con Rusia. «Somos su puerta de entrada y lo estamos notando», dice Olena tras confirmar ayer mismo, vía telefónica, con una amiga y una tía que viven en Sumy las consecuencias de la guerra. Allí tiene a las dos abuelas, a tíos y a primos y ahí suele viajar cada verano.

En Arroyo de San Serván, donde una compatriota, Ana, que trabaja en la cooperativa Nuestra Señora de Perales, ha puesto también en marcha un puesto de recogida de ayuda para Ucrania y los desplazados que están en Polonia o Rumanía.

En Mérida, en el local de Embalajes Las Tres Fuentes, en la barriada de María Auxiliadora, en la tienda de Pla Suministros y en la de Pirron Sport, Olena recoge el mismo material que Krystina Mykulyak en Cáceres. «Ya hemos llenado una furgoneta y el objetivo es llenar un camión. Va a Sevilla y de ahí a Polonia, donde ya hay muchos refugiados, o Ucrania, donde sea más necesario», agrega.

Plasencia

En Plasencia también comienzan a surgir iniciativas. Protección Civil. Desde hoy jueves en su puesto ubicado en el recinto ferial del Berrocal. recogerá ropa térmica y de abrigo, sacos de dormir, esterillas, mantas, productos de higiene, alimentos no perecederos y alimentos para bebés destinados a la población civil. También para el Ejército ucraniano se recogerá ropa de camuflaje, linternas, baterías, prismáticos, mochilas militares y cuerdas. Se piden también botiquines con alcohol, agua oxigenada, antisépticos o suero fisiológico, kits con instrumentos quirúrgicos y aparatos respiratorios portables para adultos y niños.

La asociación de comerciantes de la calle Talavera ha puesto en marcha igualmente una campaña de recogida de material, y Cáritas llevará a cabo una colecta en las parroquias de la ciudad este sábado y domingo y ha habilitado una cuenta para quienes quieran colaborar.

Coordinación

La Junta de Extremadura, a través la Agencia de Cooperación al Desarrollo, ha emitido una serie de recomendaciones para las personas que quieran ayudar. Pide evitar envíos en transportes no solicitados por la admnistración pública o por oenegés con experiencia y, en general, no actuar por cuenta propia, no reaccionar exageradamente y procurar recurrir a organizaciones consolidadas