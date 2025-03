Extremadura, destino de cine

En Fitur, la Spain Film Comission desarrolló un programa de presentaciones para fomentar el turismo de cine en nuestro país. Hubo exposiciones divulgativas ante las ... agencias de turismo y los mayoristas de viajes a cargo de las Film Comission de Murcia, Morelia, Zaragoza, Madrid, Andalucía, Valencia, Valladolid, Castilla y León y Castilla la Mancha. La única presencia extremeña en el programa fue la de María Testón, responsable de Cine y Audiovisual y de Extremadura Film Comission, en una mesa de debate sobre buenas prácticas. Poca promoción de Extremadura como destino turístico cinematográfico parece esa.

España es la cuarto nación más utilizada para localizaciones de películas, según la empresa especializada Giggster, y este mercado no para de crecer en nuestro país. Desde 2001, la Spain Film Comission, encargada de convertir nuestro territorio en un gran plató, agrupa a 43 oficinas y comisiones de cine que facilitan el trabajo a la industria audiovisual.

España fue uno de los primeros países en atraer rodajes, sobre todo norteamericanos. Ya en los años 50, los rodajes de 'El Cid' o de 'Lawrence de Arabia' abrieron el camino que luego siguieron películas como 'Indiana Jones y la última cruzada', grandes producciones indias de Bollywood o la saga de James Bond con las aventuras de 007 en la gaditana playa de La Caleta. Y así hasta las populares series que han convertido España en un gran plató que luego, tras los estrenos, se lanza como gran atractivo turístico.

Un estudio reciente de TCI Research asegura que 80 millones de viajeros de todo el mundo eligen sus destinos turísticos basándose en series de televisión y películas. Este tipo de turismo tiene la ventaja de que permite desestacionalizar y deslocalizar las excursiones: se viaja todo el año y a varios lugares.

La Spain Film Comission ha lanzado su proyecto Spain Screen Gran Tour, que reúne en su web todas las rutas de turismo de pantalla que hay en España. El reclamo de esta campaña es: «España, vive lo que ves». En ella, se recogen 177 destinos turísticos de cine. Seis son extremeños: Alburquerque por el rodaje de 'Los santos inocentes'; Mérida, también por 'Los santos inocentes', pues fue en la ciudad romana donde se hospedó el equipo del rodaje de la película basada en la novela de Delibes; Zafra, de nuevo por 'Los santos inocentes', ya que allí estaba la finca donde se rodó la mayor parte de la película; Trujillo, por 'Juego de tronos' con la recreación de Roca Casterly, el castillo de la familia Lannister; Cáceres, Desembarco del Rey en 'Juego de tronos', y, naturalmente, Malpartida de Cáceres por el espectacular rodaje de la batalla del Goldroad en los Barruecos.

A un paso de Extremadura, están los destinos de la Sierra de Gredos por 'El reino de los cielos' de Ridley Scott y La Alberca por el rodaje para Netflix de 'Érase una vez… pero ya no'. Sorprende en esta selección de destinos que aparezca Salamanca por el rodaje de 'Still Star-Crossed', serie inspirada en 'Romeo y Julieta', pero no Cáceres, donde se rodó gran parte de la serie, además de otras como 'Isabel', 'La catedral del mar', 'Inés del alma mía', 'Sequía', 'La casa del dragón', la película 'Invisibles', que ganó cinco Goyas, etcétera. Malpartida de Cáceres se promociona bastante bien como destino de cine, Cáceres lo estaba haciendo bien, pero ahora parece dormida.

Y algo que llama la atención: en España hay 30 Film Comission locales (Soria, Carmona, Pontevedra, Burgos, Ávila, Ourense) en ciudades que tienen bastante menos trayectoria de rodajes que Cáceres. La Extremadura Film Comission tiene trabajo por delante.