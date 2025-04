Extremadura ha creado más de 6.800 empleos en lo que va de año

Menos parados que nunca. Más mujeres trabajando que nunca. Más afiliados que nunca para un mes de junio. Extremadura presenta cifras de récord en ... su mercado laboral.

Tras el ligero ascenso del desempleo en el mes de enero, el paro suma cinco meses consecutivos en descenso. Así, son 5.131 personas las que han dejado de estar en búsqueda de empleo en lo que va de año. De la misma forma, en el primer semestre de 2024 la región ha aumentado sus afiliados en 6.814.

Es el sector servicios el principal motor del mercado laboral, tanto en actividades relacionadas con la hostelería y el turismo como en otros ámbitos. En este último campo se ubican los ejemplos de estas dos mujeres.

Raquel Pavo Rico Graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos «Había perdido la fe en encontrar trabajo de lo mío»

El 1 de abril de este año empezó Raquel Pavo Rico (Hornachos, 1995) a trabajar en la sede de Badajoz del Intaex (Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura). «Es mi primer empleo relacionado con mi formación», afirma esta joven, que estudió en la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura.

Tras empalmar contratos como socorrista, animadora sociocultural o dependienta desde que terminó su formación universitaria, hace poco más de tres meses firmó su contrato como técnica en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. «Había hecho las prácticas de la carrera y sido becaria, pero ya había perdido la fe en encontrar trabajo de lo mío», reconoce.

Esta oportunidad laboral tendrá una duración determinada para Raquel. «Me llamaron porque estoy en una bolsa de empleo, pero mi contrato está vinculado a lo que dure del proyecto en el que trabajo», explica.

Pese a que no significa poner fin a la inestabilidad laboral que sufren muchos jóvenes, ella está muy satisfecha con su primera experiencia en el ámbito para que el que se formó. «Estoy contenta e ilusionada, el trabajo me gusta y, por supuesto, me gustaría seguir dedicándome a esto», indica.

Ahora, con la experiencia y, sobre todo, con los puntos que le aporta el trabajo que está desempeñando tendrá más sencillo hacerlo, al menos en el sector público.

En la rama privada es más complicado. «Mi formación es muy reciente y las empresas prefieren a los auxiliares, porque a los técnicos nos tienen que pagar más», apunta.

Es plenamente consciente de que la mejor opción para poder mantenerse en este sector laboral es aprobar una oposición y para ello se está preparando. «Suelen salir plazas, aunque ahora está la cosa un poco más parada por los procesos de estabilización que hay abiertos, pero claro que me presentaré a los exámenes cuando los convoquen», insiste.

Nishana Nazar Graduada en Biología «Es mi primer empleo para el que pedían una carrera»

Graduada en Biología y a punto de concluir el máster en Biotecnología Avanzada. «Solo me falta el trabajo final», confirma Nishana Nazar (La India, 1999). Un último trámite en su formación que desde enero de este año tiene que compaginar con su empleo en Vector Arram Innizia, una compañía dedicada a prestar servicios de alto valor añadido a otras empresas.

En esa plantilla se ha integrado Nishana gracias, en gran parte, a su alto nivel de inglés. «Nací en La India, aunque con cinco años me vine con mis padres a Badajoz, por eso el inglés es mi segunda lengua», explica.

Un idioma que utiliza a diario en su puesto de trabajo. «Estoy en la parte internacional y me dedico a la redacción de proyectos; tanto las reuniones con los clientes como las presentaciones o la elaboración del material lo hago en inglés», especifica.

Nishana ya conocía lo que era el mercado laboral. «He trabajado como cocinera o camarera siempre arrimando el hombro en casa, pero este es mi primer empleo para el que necesitaba formación universitaria», señala, aunque reconoce que el puesto que ocupa no tiene mucho que ver con las ramas en las que ha centrado su trayectoria académica. «Nos movemos en aspectos muy variados; últimamente he estado centrada en proyectos relacionados con la inteligencia artificial», comenta Nishana, que agradece esa particularidad porque «al final te tienes que formar un poco de todo y aprendes mucho».

Dentro de los aspectos que también agradece de su trabajo, y más después de sus experiencias en la hostelería, se encuentra la flexibilidad horaria de la que dispone y la posibilidad de viajar. En apenas seis meses ya ha tenido que desplazarse a Alemania, Eslovenia y Portugal. «El próximo viaja será a Eslovaquia», dice con una sonrisa.

También ha ganado en estabilidad. «En principio el contrato es indefinido, pero tengo que superar el periodo de un año; la verdad es que estoy muy contenta», concluye Nishana.